Buona Domenica: a Latina il lungomare diventa area pedonale

In partenza il 31 gennaio, ma rinviata al 7 febbraio a causa del maltempo, la nuova iniziativa del Comune di Latina “Buona Domenica” grazie alla quale i cittadini potranno godersi il lungomare di senza pensare al traffico e al passaggio delle auto.

Ogni ultima domenica del mese il lungomare da Capoportiere a Rio Martino sarà area pedonale e ciclabile e tutti potranno godersi in tranquillità lo spettacolo del mare d’inverno, della splendida vista sui laghi costieri del Parco del Circeo e sulla natura incontaminata delle dune.

Dalle 9 alle 17 si potrà sostare in piena libertà, sempre nel rispetto delle prescrizioni anti COVID, senza preoccuparsi delle macchine che sfrecciano, approfittando per fare esercizio fisico, fotografie o semplicemente ammirare il paesaggio.

L’iniziativa sarà ripetuta l’ultima domenica di ogni mese per tutto l’anno eccezion fatta per giugno, luglio e agosto e rientra in un più ampio progetto di valorizzazione della marina di Latina.

L’appuntamento

È dunque a partire da domenica 7 febbraio e per tutte le ultime domeniche del mese successive.