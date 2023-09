A Cisterna una “Camminata benessere tra arte e natura”

Indirizzo non disponibile

In occasione della Giornata Nazionale per la Salute e il Benessere 2023 indetta dalla Fondazione Sport City e nell’ambito dell’iniziativa “Lazio in salute” organizzata dalla Federsanità e Anci Lazio, anche il Comune di Cisterna promuove una “Camminata benessere tra arte e natura” organizzata dalle associazioni Cammino ODV e Archeoclub di Cisterna di Latina.

Si tratta di una passeggiata di tre ore che si terrà domenica 17 settembre con partenza da Palazzo Caetani alle 9.30.

Il percorso si snoderà tra lo storico palazzo dei Caetani, i vicoli del centro storico con le loro storie popolari, per immergersi nella natura dell’area verde de Il Filetto.

Un percorso di difficoltà “T”, su territorio pressoché pianeggiante, della lunghezza di km. 6,7 (andata e ritorno) con rientro per l’ora di pranzo.

L’appuntamento

È dunque per domenica 17 settembre, la partecipazione è gratuita, per ricevere maggiori informazioni è possibile contattare il numero 331.2816437 (Vittorio).