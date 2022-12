Capodanno a Teatro ad Aprilia con l’Orchestraccia

Anche ad Aprilia si festeggia il Capodanno a Teatro, con il con il nuovo sorprendente concerto-spettacolo dell’Orchestraccia.

L’evento, organizzato da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci, Fabio Censi e Bruno Iorillo, prevede uno spettacolo pieno di musiche e performance contestualizzate in una storia. Dopo “Nottataccia”, il gruppo di musica folk rock ispirato alla tradizione e cultura romana, torna sui palchi italiani con “La Figuraccia”.

Con una line up variegata, fatta di attori e musicisti, l’Orchestraccia nasce nel 2011 con l’intento di ricercare forme innovative di spettacolo in modo da comprendere musica e teatro originali e ispirati alla grande eredità del folklore romanesco degli autori di musiche e poesie dell’800 e del 900 ma con uno sguardo attuale e contemporaneo.

Nel suono della banda coesistono vari elementi musicali e sonori: dal rock ai ritmi latini, dallo ska al punk-rock e alla patchanka, dal folk rock americano a delicati momenti classici e pop. L'Orchestraccia fa cantare, ballare, ridere, riflettere e commuovere.

L’Orchestraccia è composta da: Marco Conidi (cantautore/attore), Giorgio Caputo (attore), Luca Angeletti (attore), Guglielmo Poggi (attore), Salvatore Romano (chitarra), Angelo Capozzi (chitarra/ukulele), Gianfranco Mauto (pianoforte/fisarmonica), Alessandro Vece (violino), Mario Caporilli (tromba), Claudio Mosconi (basso) e Fabrizio Fratepietro (batteria).

Lo spettacolo, che avrà inizio alle 22.15, si interromperà a mezzanotte per il brindisi in compagnia e il saluto al nuovo anno e riprenderà subito dopo.

L’appuntamento

È per sabato 31 dicembre alle ore 22.15 al Teatro Europa di Aprilia. I biglietti sono acquistabili in prevendita sul circuito Ticketone. Per informazioni contattare i numeri 335.8059019 - 06.97650344