Carnevale al Centro Morbella

È arrivato il Carnevale, per via della pandemia purtroppo non sarà possibile festeggiare come sempre, questo non vuol dire però non festeggiare! Adottando delle attenzioni per evitare assembramenti e aumento dei contagi ci si potrà divertire e soprattutto far divertire i nostri bambini.

Il Centro Morbella organizza una sorta di Luna Park di Carnevale: sabato 26 febbraio dalle 15 alle 19 tante mascotte colorate attenderanno i bambini mascherati per lanciarsi coriandoli insieme, fare laboratori creativi e non mancherà la macchina del pop corn.

Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto delle norme anti COVID-19.

L’appuntamento

È dunque per sabato 26 febbraio al Centro commerciale Morbella