Carnevale a Opera Prima Teatro

Come sappiamo il Carnevale ha origini antichissime riprese dagli antichi Romani con i Saturnalia e mantenute anche successivamente con l’avvento del Cristianesimo, come periodo di gioco e sovvertimento dell’ordine sociale prima del periodo di Quaresima.

Per il teatro il Carnevale è sempre stata una festa particolare, un po’ perché anticipava il periodo di chiusura imposta in tempi antichi durante la Quaresima, e un po’ perché indossare una maschera, interpretare ruoli sono stati da sempre alle radici dell’arte drammatica. Col tempo il Carnevale è diventata semplicemente la festa in cui ci si traveste, si tirano coriandoli e ci si diverte, soprattutto i bambini.

Opera Prima Teatro da sempre tributa un’attenzione particolare al Carnevale con divertenti spettacoli per tutta la famiglia.

Anche quest’anno Agnese D’Apuzzo e Zahira Silvestri propongono due divertenti spettacoli in programma per sabato 26 febbraio alle ore 10 e alle ore 11.30 andrà in scena Ago e Filo e la Gran Sfilata di Carnevale e nel pomeriggio, alle 16 e alle 18 andrà in scena Tutti in Maschera Arriva Carnevale.

Gli spettacoli si svolgeranno nel rispetto delle norme anti COVID-19, dato che i posti sono limitati è obbligatoria la prenotazione da effettuare chiamando i numeri 347 7179808 e 3317872869.