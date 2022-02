Carnevale a Pontina: sfilata in maschera e altre iniziative

Anche Pontinia festeggia il Carnevale, non sarà una festa in piena regola come prima della pandemia, ma grandi e piccini potranno comunque divertirsi.

Domenica 27 febbraio in piazza Indipendenza dalle 15 alle 18 si terrà una sfilata in maschera alla quale potranno partecipare tutti i bambini. alla conclusione della sfilata sarà premiata la mascherina più bella.

Ad allietare i più piccoli ci sarà Ilaria Montarello, alias “La Fata Trucchina”, pronta a sfornare trucchi per bambini e quella di simpatiche mascotte con cui sarà possibile realizzare delle foto ricordo.

Oltre alla sfilata in maschera ci saranno due esibizioni artistiche: alle 16 è prevista la performance di danza dell’A.S.D. Prisma, mentre alle 17 quella dell’A.S.D. “Majorette White Flower”.

Non mancheranno inoltre il mercatino dell’artigianato e il tiro al bersaglio nel cuore della città.

Le attività, promosse dall’Amministrazione Comunale, sono organizzate dal Koko’s Bar in collaborazione con New Look di Bottoni Anna e l’Associazione “Pontinia In Festa”.

In caso di maltempo le iniziative saranno rimandate a martedì 1 marzo, ultimo giorno di Carnevale.