Carnevale a Scauri: tutto pronto per la XXX edizione

Torna per la sua XXX edizione il Carnevale a Scauri, una festa per grandi e piccini organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con associazioni locali, gruppi parrocchiali, palestre e le scuole di Minturno.

Sabato 18 febbraio il bel lungomare di Scauri sarà animato da musica, gruppi mascherati, street band, animazione per i bambini, artisti di strada e trucco estetico per bimbi e adulti sarà gratuito, come pure zucchero filato e popcorn offerti dalla gelateria Sayonara.

Il corteo mascherato partirà alle 14.30 da piazzale Sieci e raggiungerà la Villa Comunale in Piazza Caio Mario intorno alle 15.30 dove ci si fermerà a festeggiare per tutto il pomeriggio.

L’appuntamento

È dunque per sabato 18 febbraio sul lungomare di Scauri. In caso di maltempo i festeggiamenti saranno spostati a martedì grasso, ovvero il 21 febbraio.