Carnevale 2024: festival e manifestazioni a Priverno

Dal 08/02/2024 al 11/02/2024

Grandi festeggiamenti per il Carnevale di Priverno, dall’8 all’11 febbraio si terrà il festival Coriandoli e il 13 il gran finale con la manifestazione Carnevale d’Autore, organizzati dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Consorzio Priverno in Rete e alla Pro Loco.

Tutto il centro cittadino sarà coinvolto nel ricco programma di eventi, in particolare con il festival Coriandoli che prenderà il via l’8 febbraio alle ore 15.00 con le sfilate in maschera, parate musicali, arte di strada con spettacoli di giocoleria, danza del fuoco, trampolieri, equilibristi e clown, al festival dei bambini, fra letture, teatro e animazione, agli spassosi viaggi a bordo del trenino del divertimento di Svicolando.

Ogni giorno saranno premiate le maschere più stravaganti durante l’evento Ciurma di Colori fino al gran finale di martedì 13 febbraio con il Carnevale d’Autore realizzato in collaborazione con il complesso Bandistico Città di Priverno e gli Istituti Comprensivi Don Andrea Santoro e San Tommaso D’Aquino. I ragazzi delle scuole si raduneranno in piazza Giovanni XXIII alle ore 14.30 e sfileranno in un gigantesco collage di immagini ispirate all’arte dei grandi AUTORI, fino ad arrivare a Parco Europa, dove si svolgeranno gli spettacoli con musica, animazione e balli.

A impreziosire il tutto ci sarà la mostra dedicata ad Arlecchino del pittore e disegnatore Silvio Sangiorgi che, ospitata presso la Galleria espositiva dei Portici Comunali Paolo Di Pietro, inaugurerà giovedì 8 febbraio alle ore 18,00, e sarà visitabile fino al 14 febbraio.

