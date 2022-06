Il Giuramento dei Priori da il via al Carosello Storico dei Rioni di Cori

Dopo lo stop forzato per via della pandemia, torna finalmente anche il Carosello Storico dei Rioni di Cori che accompagnerà tutta l’estate dello splendido paese lepino.

Cori tornerà a celebrare una delle manifestazioni più attese ed amate dell’estate addobbando i vicoli e le piazze con i colori delle tre porte che si contenderanno i due stendardi durante il Palio della Madonna del Soccorso e il Palio di Sant’Oliva.

Si parte sabato 18 giugno con il tradizionale Giuramento dei Priori che si terrà in piazza Sant’Oliva a partire dalle 21.30.

Il Giuramento dei Priori rappresenta l’apertura ufficiale della manifestazione del Carosello Storico e consiste nella nomina delle Magistrature e nel giuramento dei Priori dei tre Rioni (Porta Romana, Signina e Ninfina). Al vespro suoneranno le campane e si darà inizio alla cerimonia. L’evento si svolge alla presenza del rappresentante religioso della Comunità per evidenziare la sacralità del giuramento. L’intero spettacolo viene riproposto esattamente come recitato dagli antichi Statuti Comunali (Statuta Civitatis Corae) del XVI secolo. Le tre rappresentanze, una volta raggiunta la piazza seguite da sbandieratori, squilli di trombe e rulli di tamburi, ricevono l’assegnazione dell’incarico. Dopo la benedizione dei due Palii, realizzati dagli artisti locali Galileo Chiominto (Palio Madonna del Soccorso) e Michela Menzocchi (Palio di Sant’Oliva), avviene l’investitura dei cavalieri delle tre Porte.

A testimonianza che la macchina organizzativa del Carosello Storico in questi due anni non si è mai fermata si avranno in questa edizione nuovi eventi, nuovi costumi e una imponente attività di comunicazione sulle pagine sociale dell’Ente Carosello che organizza ormai da anni la splendida rievocazione storica.

L’appuntamento

È dunque per sabato 18 giugno alle ore 21.30 in piazza Sant’Oliva, il Carosello Storico dei Rioni di Cori proseguirà domenica 26 giugno con il Palio Madonna del Soccorso e sabato 30 luglio con il Palio di Sant’Oliva.