Lo spettacolo “Carter Family” e l’iniziativa Adotta un posto a Teatro al Moderno

Con il ritorno in zona gialla del Lazio e la riapertura dei luoghi della cultura, possono riprendere la loro attività anche i teatri pur con le dovute accortezze per consentire a tutti di godersi uno spettacolo in tranquillità e sicurezza.

È il caso del teatro Moderno di Latina che domenica 23 maggio ospiterà due repliche alle 16 e alle 19 dello spettacolo “Carter Family”. In scena i ragazzi della Splatters Company in un’esilarante sitcom in stile americano rivolta a tutta la famiglia, che fra battute e gag, ci regalerà novanta minuti di “normalità”. Sul palco Marilena Amodeo, Samantha Centra, Michele Guarino, Emanuele Isgrò, Roberto Mercurio, Stefano Micali, Silvia Pucci, Giulia Puzio e Marica Sarallo.

Oltre ad andare a teatro per godersi un momento di svago e cultura come ai vecchi tempi, chi vorrà, potrà partecipare all’iniziativa Adotta un posto a Teatro, volta a finanziare un progetto di teatro terapia che si svolgerà all’Istituto Comprensivo Leone Caetani di Cisterna di Latina, per l'anno scolastico 2021/22, dedicato a bambini diversamente abili e normodotati. Per aiutare il progetto basterà acquistare, oltre al proprio, anche un posto che rimarrà vuoto per garantire il giusto distanziamento tra le persone, ma a prezzo ridotto. L’incasso sui posti vuoti finanzierà il progetto di teatro terapia.

“Non vogliamo accodarci alla polemica delle attività chiuse per mesi e all'assenza dei ristori che, credo accomuni tutti. Abbiamo deciso di fare, e subito qualcosa per gli altri, per i nostri figli e per le famiglie che hanno bisogno di normalità – ha affermato il regista della Splatters Company Simone Finotti - Il Teatro aperto è un mezzo importante per far capire che la vita può riprendere, e da subito. Abbiamo bisogno di cultura e allora, senza chiacchiere andiamo veloci”.

L’appuntamento

È per domenica 23 maggio alle ore 16 e alle ore 19 presso il Teatro Moderno. Per maggiori info e prenotazioni è possibile contattare la Splatter Company ai numeri: 371.1781728 - 348.3921689 - 328.0559096 - 360.555100 - 334.1245962

