I Cascate in concerto all’Ex Mattatoio di Aprilia

Tornano gli eventi al chiuso organizzati dall'associazione Arci La Freccia presso l’Ex Mattatoio di Aprilia.

In programma per sabato 16 ottobre il concerto del duo romano Cascate. Artisti Just Discovered di Mtv a gennaio 2020 quando i Cascate hanno pubblicato anche il loro Ep di debutto Giardini per la V4V Records.

Il duo romano propone brani che raccontano storie diverse intrise di sentimenti, introspezione e sonorità elettroniche che spaziano dal cantautorato italiano al synth-pop internazionale con un pizzico di rock alternativo. “Spiritosi ma intensi, a tratti emotivamente compromessi, leggeri come una piuma ma sempre bizzarri: nostalgici, romantici ed elettronici” così sono definiti e apprezzati dalla critica arrivano per un emozionante live ad Aprilia.

L’appuntamento

È per sabato 16 ottobre alle ore 21.00, l’ingresso è libero con tessera Arci e green pass obbligatorio come la prenotazione da effettuarsi tramite messaggio whatsapp al numero 327 4487879.

