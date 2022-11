Castagne & Vino: a Monte San Biagio la sesta edizione

Prezzo non disponibile

Sesta edizione per la manifestazione enogastronomica organizzata dall’ Associazione Wake UP a Monte San Biagio: Castagne & Vino.

Nel piazzale Alzabandiera sabato 12 novembre a partire dalle 19.00 si apriranno stand enogastronomici con prodotti tipici della nostra terra, tra i quali spicca il caciocavallo impiccato, l’area ristoro dove gustare anche zeppole e dolcetti secchi oltre al vino novello.

Passeggiando tra i vicoli di Monte San Biagio non mancheranno i tipici carretti con le castagne arrosto e la sera intrattenimento musicale dal vivo con i Go Go Gozzilla e il dj set di Paolo R.

L’appuntamento

È nel cuore di Monte San Biagio nella serata di sabato 12 novembre.