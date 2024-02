Priverno celebra San Tommaso d'Aquino: convegni, visite guidate e funzioni religiose

Proseguono a Priverno gli eventi che celebrano la figura di San Tommaso d'Aquino, religioso e filosofo di grandissima levatura, iniziati l’anno scorso in occasione dei 700 anni dalla sua canonizzazione, proseguiranno quest’anno per celebrare il 750° anniversario della sua morte e nel 2025 gli 800 anni dalla sua nascita.

Il Comune di Priverno, in collaborazione con la Diocesi di Latina, Terracina, Sezze e Priverno, alla Direzione Regionale dei Beni Culturali, alla Soprintendenza e alla Regione ha organizzato una prima trance di iniziative che si terranno tra il 1 e il 7 marzo. Gli eventi sono volti alla scoperta di questa importante figura non solo della cristianità ma del pensiero occidentale, e anche dei luoghi in cui ha soggiornato, è passato e infine è morto.

Questi luoghi potranno essere scoperti e conosciuti, fin dal primo week end del mese di marzo, attraverso le visite guidate organizzate dai Musei Archeologici che evidenzieranno, oltre la storia e la figura del Santo Aquinate, l’arte e i tesori di cui la città è custode.

Tra gli eventi la mostra delle opere di Armando Giordani, che raccontano la vita del Santo, concepite tra arte figurativa e arte scultorea, che si terrà presso la Galleria dei Portici Paolo Di Pietro, dal 1° al 7 marzo, a cura della Pro Loco Priverno.

I camminatori e i pellegrini potranno ripercorrere a piedi, tra arte e natura, l’ultimo Cammino di San Tommaso d’Aquino, dal Castello di Maenza all’Abbazia di Fossanova, guidati il 3 marzo dall’Associazione Sentieri Nord Sud e il 6 marzo da Il Gruppo dei Dodici.

Due solenni Messe celebreranno il Santo Patrono: la prima, il 6 marzo, alle ore 17.30, nella Concattedrale di Santa Maria Annunziata, in Piazza Giovanni XXIII, presieduta dal Vescovo Mons. Mariano Crociata, alla quale seguirà la tradizionale Processione che esporrà la reliquia del Santo per le vie del Centro e che farà tappa nella suggestiva Chiesa, a Porta Napoletana, a lui dedicata, fino ad arrivare alla Chiesa di Sant’Antonio Abate; l’altra, quella del 7 marzo, alle ore 18.00, nell’Abbazia di Fossanova, presieduta dal Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede.

Dopo la processione, la reliquia del Santo prenderà la via per l’Abbazia di Fossanova, dove resterà esposta per tutta la notte e per il giorno successivo, fino alla conclusione della Messa solenne.

Sempre il 7 marzo, nel Borgo di Fossanova a partire dalle ore 9.00, nell’Auditorium Infermeria dei Conversi, si terrà un importante convegno internazionale, organizzato dalla Pontificia Accademia delle Scienze Sociali in Vaticano, sul tema “Ontologia Sociale e Diritto Naturale di San Tommaso d’Aquino in prospettiva”, il centro della Città medievale di Priverno sarà animato dalla tradizionale Fiera, che chiuderà la prima parte delle celebrazioni e degli eventi 2024, dedicati al Dottor Angelico.

L’appuntamento

È dunque dal 1° al 7 marzo nel centro storico di Priverno e presso il borgo Medievale di Fossanova.