Cenerentola in Bianco e Nero in scena al Teatro Gigi Proietti di Priverno

Prosegue Famiglie a Teatro al Teatro Gigi Proietti di Priverno, la rassegna dedicata al pubblico più giovane promossa da ATCL, in collaborazione con il Comune di Priverno e Matutateatro.

In scena domenica 12 novembre un grande classico Cenerentola in Bianco e Nero, la Compagnia Proscenio Teatro rivisita la fiaba classica e riflette sulle varie trasposizioni date nel corso dei secoli, alcune che ribaltano totalmente il finale: con una severa punizione per la perfida matrigna e le sorellastre nella versione dei Fratelli Grimm e con il perdono da parte di Cenerentola nella versione di Perrault, che è stata poi ripresa anche da Disney.

In questo spettacolo i bambini potranno scegliere votando quale finale preferiscono: gli attori affiancati da pupazzi, burattini, sagome tra canti e risate insceneranno la fiaba classica e i due finali e poi il pubblico sceglierà esibendo il cartellino nero (finale dei Fratelli Grimm) o il cartellino bianco (finale di Parrault).

Sul palco con Mirco Abbruzzetti e Simona Ripari diretti da Marzo Renzi.

L’appuntamento

È a Priverno domenica 12 novembre alle ore 17.30. Per informazioni e prenotazioni sono a disposizione i numeri 3286115020 e 3291099630 anche Whatsapp.