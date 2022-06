Centenario della nascita di Margherita Hack

Era il 12 giugno 1922 e, per uno strano gioco del destino, in via Centostelle a Firenze, nasceva colei che delle stelle avrebbe fatto la propria ragione di vita: Margherita Hack. Grande scienziata, accademica italiana, sportiva, paladina del pensiero libero e razionale, famosa divulgatrice; la Prof.ssa Hack è oggi icona pop dell’astronomia italiana. A 100 anni dalla sua nascita, l’Associazione Pontina di Astronomia (APA) le dedica una serata per ripercorrere insieme la sua incredibile vita.



Appuntamento il 10 giugno alle 18:30 presso il circolo cittadino in piazza del popolo a Latina. La serata inizierà con “Margherita”, un coinvolgente reading teatrale di Marianna Cozzuto accompagnato dai colori di Sara Bartoli che, in un’esibizione di live painting, darà forma dal vivo a un dipinto ispirato alla vita di Margherita Hack. Un connubio perfetto tra parole, suoni e immagini, prodotto da Mobilitazioni Artistiche, che ci avvolgerà trasportandoci nel mondo di Margherita: i suoi primi anni sotto il fascismo, le sue conquiste, i suoi amati gatti, il vegetarianismo e tanto altro.



Ma quali sono i principali risultati raggiunti dalla Prof.ssa Hack in ambito scientifico? La serata continuerà con la conferenza divulgativa “La signora delle stelle” di Paola Dimauro, ricercatrice dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, che, con parole semplici, ci porterà alla scoperta dell’importante lavoro scientifico della Prof.ssa Hack.



“La vita della Prof.ssa Hack è la storia silenziosa di una donna di scienza che, con immenso rigore, è arrivata a raggiungere mete, dallo sport al mondo accademico, assolutamente impensabili per le donne in quegli anni. È d’obbligo mantenere vivo il suo ricordo, affinché Margherita Hack, ancora oggi, continui ad essere fonte di ispirazione per noi giovani generazioni.” Così commenta Andrea Alimenti, presidente dell’Associazione Pontina di Astronomia.



Info evento:

data: 10/06/2022

orario inizio: 18:30

luogo: Circolo cittadino Sante Palumbo - P.za del Popolo, 2 – 04100 Latina (LT)

durata: circa 90 min

prezzo: 10 €, ridotto a 5 € per i soci dell’Associazione Pontina di Astronomia, gratis per bambini e bambine sotto i 13 anni.

info: su WhatsApp - 3351562051 (Amelia)

