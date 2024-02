A Piana delle Orme si celebrano i 100 anni dell’URI

Ricorrono quest’anno i 100 anni dall’istituzione dell’ U.R.I. Unione Radiofonica Italiana che è nata esattamente nel 1924.

L’URI fu la prima società incaricata delle trasmissioni radio circolari che nel 1927 divenne E. I. A. R. Ente Italiano Audizioni Radiofoniche e nel 1944 prese il nome di R. A. I. Radio Audizioni Italiane trasformato infine in R. A. I. Radiotelevisione Italiana.

Proprio per celebrare questa ricorrenza l’Associazione Quelli della Radio organizza in collaborazione con il Museo di Piana delle Orme una due giorni dedicata alle trasmissioni radiofoniche degli anni ’20, ai modelli di apparecchi in voga in quel periodo, radio a galena, radio a valvole, le trasmissioni che andavano in onda, le musiche. Sarà un vero e proprio tuffo negli anni ’20 e ’30 durante il quale si potranno ammirare apparecchi d’epoca, documentazione relativa a quel periodo, ci sarà anche un annullo postale dedicato all’evento oltre che alcuni convegni dedicati al tema.

Alla manifestazione parteciperà anche la signora Natalia Sangiorgi, già dipendente della RAI e curatrice della mostra “Cento anni di Radio” tenutasi al Vittoriano di Roma tra l’ottobre 1995 e il febbraio 1996.

L’appuntamento

È a Piana delle Orme sabato 10 dalle 9 alle 18.00 e domenica 11 febbraio dalle 9 alle 14.00.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmuseopianadelleorme%2Fposts%2Fpfbid0AZeqHr1TPdzHtxLGWL64EG5DejnfBLCARS8AXAW2iVqemxaXqmpB6gw7vAwsbY12l&show_text=true&width=500" width="500" height="679" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>