“Che Disastro di Spettacolo” in scena ad Aprilia

Quando il teatro irrompe nel teatro o meglio vita e teatro si intersecano proprio durante uno spettacolo cosa può capire?

Questo è quel che accade agli attori che interpretano attori impegnati su un palco in “Che disastro di spettacolo” liberamente tratto dalla pièce di Michael Frayn “Noises Off”.

Questo l’esilarante spettacolo che il CTL Lab di Latina porterà in scena domenica 12 febbraio presso il Teatro Spazio 47 in ben due repliche alle 17.00 (già andata sold out) e alle 20.30.

Sul palco dello Spazio 47 Alessandra Sangermano, Andrea Nalin, Beatrice Papuzzo, Claudia Giorgi, Gelsy Garruti, Gianmarco Ciotti, Manuel Piccoli, Paola Damiani, Susana Matos Da Costa e Marco Lungo che cura anche la regia.

L’appuntamento

È dunque per domenica 12 febbraio alle ore 17.00 e alle ore 20.30 presso il Teatro Spazio 47 di Aprilia. Per ulteriori informazioni e prenotazioni sono a disposizione l’indirizzo email ctllab@yahoo.com e il numero 3332981566