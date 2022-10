Choco Day: a Norma l’11° edizione

Quando arriva l’autunno cosa c’è di meglio di un bel cioccolato caldo? E per i golosi, cosa c’è di meglio di due giornate interamente dedicate al cioccolato?

Sarà facile accontentarli sabato 15 e domenica 16 ottobre con l’arrivo dell’11° edizione del Choco Day organizzato dalla storica azienda Antica Norba nel centro storico di Norma.

Tantissime attività per i più piccini, degustazione del cioccolato, spettacoli e intrattenimento musicale, in programma sabato pomeriggio e per tutta la giornata di domenica.

Un modo originale per stare insieme, gustare dell’ottimo cioccolato e scoprire tante informazioni e curiosità su questo delizioso “vizio” che fa bene all’umore e al corpo se mangiato nella giusta quantità.

L’appuntamento

È a Norma sabato 15 a partire dalle 16.00 e domenica 16 ottobre a partire dalle 10.00.

Il programma della manifestazione

Sabato 15 ottobre

Ore 16.00 Largo G. Cestio

apertura stand e taglio del nastro

Baby area con trucca bimbi, choco school, scoccia pignatta al cioccolato, degustazione di cioccolato

scuola e dimostrazione di lavorazione del cioccolato degustazione della bevanda maya

spettacolo: Jack Sparrow pirata dei Caraibi

spettacolo: la magia di Harry Potter (bacchetta magica in regalo)

spettacolo di magia e bolle di sapone giganti

ore 18:00 Museo Civico di Norma

degustazione di distillati e cioccolato a cura di “Piccolo - distillati amari e liquori" accompagnato dalla musica del trio Maguiva

domenica 16 ottobre

ore 10:00 Largo G. Cestio

apertura stand e taglio del nastro

Baby area con trucca bimbi, choco school, scoccia pignatta al cioccolato,

spettacolo: Jack Sparrow pirata dei Caraibi

spettacolo la magia di Harry Potter(bacchetta magica in regalo)

ore 11.00 Banda Santa Cecilia di Norma

ore 12:30 spettacolo la magia di Harry Potter

ore 15:30 sbandieratori delle contrade di Cori

animazione per bambini

degustazione cioccolato

degustazione della bevanda maya

scuola e dimostrazione di lavorazione del cioccolato

ore 17:30 gruppo musicale Naomia

ore 18:30 Museo Civico Archeologico di Norma

spettacolo musicale Samarcanda di Simone Sabatico