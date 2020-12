Christmas lights 2020-2021: Latina dal centro ai borghi accende il Natale

Come un po’ tutta la provincia anche la città di Latina ha addobbato le vie del centro, e quest’anno anche le zone periferiche di belle luminarie, per creare l’atmosfera natalizia in questa particolare e tetra fine d’anno.

Si chiama Christmas lights 2020-2021 l’iniziativa che ha reso scintillate di luci e colori non solo piazza del Popolo con lo splendido giardino incantato fatto di funghetti, pinguini, bruchi giganti e ovviamente l’albero di Natale, ma anche in piazza San Marco, Piazza della Libertà, Santa Maria Goretti, Piazza Quadrata, Piazza Roma e le vie principali sono state allestite allegre luminarie.

Lo stupore natalizio non si ferma al centro cittadino anche altri quartieri e i borghi si stanno illuminando giorno dopo giorno e dunque spuntano luci e decorazioni anche al Quartiere Nascosa, a Borgo Sabotino, a Borgo Hermada e a Capo Portiere di solito dimenticato per tutto l’inverno.

Certo questo non migliorerà la situazione in questo Natale sottotono per via della pandemia che ancora imperversa nel nostro Paese e un po’ in tutto il mondo e delle conseguenti prescrizioni anti contagio, ma servirà all’umore: per grandi e piccini sarà bello ammirare le luminarie che risolleveranno un po’ l’umore.