CIbo, Storia, TERritorio, NAtura: due giorni alla scoperta di Cisterna

A Cisterna ci si prepara a vivere un fine settimana all’insegna della storia, della tradizione, della cultura e dell’intrattenimento con la rassegna Cisterna ovvero CIbo, SToria, TERritorio, NAtura.

Sabato 18 e domenica 19 marzo il Comune con il finanziamento della Camera di Commercio Frosinone Latina e in collaborazione con l’associazione Commercianti del Centro di Cisterna, la Confesercenti, la CNA e la Rete Commercio e Cultura organizza una serie di iniziative per godere delle bellezze del territorio come il Giardino di Ninfa, quello di Torrecchia, Palazzo Caetani e il centro cittadino e allo stesso tempo fare shopping cogliendo le occasioni di fine stagione con il Mercatino dello Sbaracco e inoltre spettacoli dal vivo dei Butteri, laboratori per bambini, il Fuoco di San Giuseppe e molto altro ancora.

Si inizierà sabato alle ore 9 (previa prenotazione) con l’appuntamento in Largo San Pasquale per la partenza della navetta bus diretta a Ninfa dove visitare gratuitamente il magnifico Giardino.

Dalle 10 alle 19 i visitatori potranno conoscere la storia e vedere le sale interne di Palazzo Caetani con gli affreschi e il museo del buttero. I butteri stessi, con il caratteristico abito che li contraddistingue, saranno protagonisti per le vie del centro e poi stazionare in Piazza 19 Marzo, mentre in via Carducci, nel parcheggio antistante il Palazzo comunale, inizieranno i preparativi per il tradizionale Fuoco di San Giuseppe.

Alle 16.30 a Palazzo Caetani si terrà “Il telaio di Penelope”, un laboratorio per bambini dai 5 anni a cura dell’associazione Intrecci d’Arte (prenotazione obbligatoria al 338.5479452).

Domenica si rinnova l’appuntamento alle ore 9 con la visita gratuita al Giardino di Ninfa, mentre alle 9.30 e alle 15 sarà possibile visitare anche la Tenuta di Torrecchia Vecchia, entrambe su prenotazione e con partenza delle navette bus da Largo San Pasquale.

Dalle 10 alle 19 sarà possibile passeggiare tra i banchi del Mercatino allestito lungo Corso della Repubblica e contemporaneamente si potrà visitare l’interno di Palazzo Caetani, mentre alle 11 si terrà il laboratorio “In cucina con papà” nella corte di Palazzo Caetani.

Dalle 11 alle 19, nelle attività locali aderenti sarà possibile un’esperienza enogastronomica a cura delle Realtà Tipiche del nostro territorio.

Il pomeriggio il tema sarà la tradizione con, alle 16.30 il laboratorio di pittura “Augustarello e Buffalo Bill” a Palazzo Caetani a cura dell’artista Maria Pia Biagini; alle 18.00 all’interno del parcheggio di via Carducci adiacente il Palazzo Comunale, la scenografica accensione del Fuoco di San Giuseppe balli, canti e poesie.

Una serie di attività e iniziative che animeranno lo “sbaracco”, ovvero i negozi del centro che saranno aperti sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, e domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30, proponendo una maxi vendita di fine inverno con offerte da non perdere.

L’appuntamento

È dunque a Cisterna per sabato 18 e domenica 19 marzo. Per le visite gratuite al Giardino di Ninfa e alla Tenuta Torrecchia si possono consultare le modalità di prenotazione sull’apposito banner sul sito del Comune di Cisterna. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 393.8375047 o consultare i canali social: Facebook "Cisterna in Centro" e Instagram "cisternaincentro"