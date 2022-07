Cinema all’aperto: la programmazione estiva del Multisala Corso

Torna un appuntamento consueto dell’estate pontina e molto atteso: il Cinema all’Aperto organizzato dal Multisala Corso di Latina.

Due mesi di proiezioni serali per recuperare i grandi successi della stagione cinematografica appena conclusa, gustare delle succose anteprime della prossima e magari rivedere film che ci hanno fatto sognare durante i mesi passati.

La magica atmosfera del cinema legata alla brezza delle serate estive consentiranno di passare serate diverse dal solito, piacevoli e perché no per sognare, riflettere, divertirsi ed emozionarsi con i protagonisti dei vari film.

L’appuntamento

È per tutte le sere dal 6 luglio al 31 agosto alle ore 21.30. i biglietti avranno il costo di 5 euro per tutti gli spettacoli tranne le anteprime, prime visioni e gli eventi speciali il cui biglietto avrà un costo di 6 euro.

Il calendario delle proiezioni:

Luglio

Mercoledì 6 luglio

Thor: Love And Thunder

Giovedì 7 luglio

Thor: Love And Thunder

Venerdì 8 luglio

Thor: Love And Thunder

Sabato 9 luglio

Thor: Love And Thunder

Domenica 10 luglio

Thor: Love And Thunder

Lunedì 11 luglio

Assassinio Sul Nilo

Martedì 12 luglio

House Of Gucci

Mercoledì 13 luglio

Licorice Pizza

Giovedì 14 luglio

The Lost City

Venerdì 15 luglio

Io E Lulu’

Sabato 16 luglio

The Batman

Domenica 17 luglio

Ennio

Lunedì 18 luglio

La Fiera Delle Illusioni

Martedì 19 luglio

La-R-S (Evento)

Mercoledì 20 luglio

La Scuola Cattolica

Giovedì 21 luglio

One Day One Day (Evento/Doc.)

Venerdì 22 luglio

Una Famiglia Vincente

Sabato 23 luglio

7 Donne E Un Mistero

Domenica 24 luglio

Elvis

Lunedì 25 luglio

I Giovani Amanti

Martedì 26 luglio

L’arma Dell’inganno - Operazione Mincemeat

Mercoledì 27 luglio

Finale A Sorpresa

Giovedì 28 luglio

Encanto

Venerdì 29 luglio

Mancino Naturale

Sabato 30 luglio

Freaks out

Domenica 31 luglio

Per Tutta La Vita

Agosto

Lunedì 1 agosto

Spencer

Martedì 2 agosto

Diabolik

Mercoledì 3 agosto

Top Gun-Maverik

Giovedì 4 agosto

Qui Rido Io

Venerdì 5 agosto

Il Sesso Degli Angeli

Sabato 6 agosto

Nostalgia

Domenica 7 agosto

Mollo Tutto e Apro un Chiringuito

Lunedì 8 agosto

Minions 2 (Anteprima)

Martedì 9 agosto

Minions 2 (Anteprima)

Mercoledì 10 agosto

Minions 2 (Anteprima)

Giovedì 11 agosto

Il Ritratto Del Duca

Venerdì 12 agosto

Il Capo Perfetto

Sabato 13 agosto

Il Giorno Piu’ Bello

Domenica 14 agosto

Doctor Strange- Nel Mult1verso Della Follia

Lunedì 15 agosto

Corro Da Te

Martedì 16 agosto

Belfast

Mercoledì 17 agosto

Io Sono Babbo Natale

Giovedì 18 agosto

Minions 2 (Prima Visione)

Venerdì 19 agosto

La-R-S (Evento)

Sabato 20 agosto

Minions 2 (Prima Visione)

Domenica 21 agosto

Minions 2 (Prima Visione)

Lunedì 22 agosto

Marry Me-Sposami

Martedì 23 agosto

Downton Abbey 2

Mercoledì 24 agosto

Marcel

Giovedì 25 agosto

Bullet Train

Venerdì 26 agosto

Bullet Train

Sabato 27 agosto

Bullet Train

Sabato 28 agosto

Bullet Train

Lunedì 29 agosto

Film In Programmazione

Martedì 30 agosto

Film In Programmazione

Mercoledì 31 agosto

Film In Programmazione