Cinema sotto le stelle all’Arena Nautilus di Gaeta

Presso il campetto sportivo dell’Istituto Caboto di Gaeta, dove è stata allestita la confortevole arena Nautilus, torna anche quest’anno la rassegna Cinema Sotto le Stelle. la manifestazione è organizzata dall’Cinema Teatro Ariston in collaborazione con l’Istituto e il patrocinio della Provincia di Latina.

Come ogni anno, accanto all’attività dell’Ariston, l’arena Nautilus ospiterà una variegata programmazione di proiezioni cinematografiche che spazieranno tra i generi e tra grandi classici e nuove uscite per accontentare diverse fasce di pubblico: dagli amanti del cinema d’autore ai bambini, dal grande pubblico che ama le commedie e i film di successo.

Per informazioni è possibile contattare i numeri 0771463067 – 3516464100 o inviare una email all’indirizzo cineariston@libero.it

I film saranno proiettati alle 21.30, i biglietti hanno il costo di 6,50 euro per le prime visioni e di 5 euro per tutte le altre pellicole.

La programmazione di luglio:

giovedì 1 luglio

IL CATTIVO POETA

di G. lodice con S. Castellitto, F. Patanè

venerdì 2 luglio

COMEDLANS

di G. Salvatores con C. De Sica, G. Pranno

sabato 3 luglio

SCHOOL OF MAFIA

di A. Pondi con N. Frassica, G. Maggio

domenica 4 luglio

SCHOOL OF MAFIA

di A. Pondi con N, Frassica, G. Maggio

lunedì 5 luglio

CRUDELIA

di C. Gillespie con E. Thompson, E. Stone

martedì 6 luglio

RIFKINS FESTIVAL

di W. Alien con G. Gerson, W, Shawn

mercoledì 7 luglio

IL CONCORSO

di P. Lowthorpe con K. Knightley, G. Kinnear

giovedì 8 luglio

NOMADLAND

di C. Zhao con F. Me Dormand

venerdì 9 luglio

CRUDELIA

di C. Gillespie con E. Thompson, E. Stone

sabato 10 luglio

PETER RABBIT 2 – UN BIRBANTE IN FUGA

Animaz. Regia W. Gluck

domenica 11 luglio

UN ALTRO GIRO

di T. Vintemberg con Mikkelsen, M. Bonnevie

lunedì 12 luglio

PETER RABBIT 2 – UN BIRBANTE IN FUGA

Animaz. Regia W. Gluck

martedì 13 luglio

THE FATHER

di F. Zeller con A. Hopkins, O. Colman

mercoledì 14 luglio

I CROODS 2 – UNA NUOVA ERA

Animazione Regia J. Crawford

giovedì 15 luglio

I CROODS 2 – UNA NUOVA ERA

Animazione Regia J. Crawford

venerdì 16 luglio

ESTATE 85

di F. Ozon con F. Lefebvre, B. Voisin

