Cisterna Estate 2021: un mese di eventi e festa di San Rocco

Quando Dal 30/07/2021 al 21/09/2021 Orario non disponibile

Tornano anche a Cisterna gli eventi per passare la bella stagione all’insegna del relax e del divertimento, senza mai dimenticare la sicurezza e le norme per contrastare la pandemia, con l’ormai tradizionale rassegna “Cisterna Estate 2021” organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con le associazioni locali.

Un ricco calendario di appuntamenti che per tutto il mese di agosto allieteranno le serate estive e in particolare la sentita e attesa Festa di San Rocco, patrono della città e momento di musica e celebrazioni che richiama pubblico da tutta la provincia. Alcuni degli eventi si svolgeranno nella corte di Palazzo Caetani e altri in Piazza XIX marzo.

Concerti, mostre, spettacoli dal vivo, teatro, incontri, animazione per i più piccini, tutto nel più stretto rispetto delle norme anti COVID-19 vigenti.

Sarà inaugurata il 5 agosto dalle ore 16.00 la mostra Astronomia e Informatica, Il Futuro a cura dell’Associazione Setilatina che sarà ospitata presso le sale espositive del Palazzo Caetani fino al 21 agosto.

Come è tradizione la Festa di San Rocco, che è unita anche al Ferragosto, si svolgerà all’esterno di Palazzo Caetani nella piazza principale di Cisterna e vedrà la band degli Extereo esibirsi il 15 agosto, mentre il 16 animerà il palco di Piazza XIX marzo e il gruppo itinerante folk-rock romano Orchestraccia formato da Marco Conidi cantautore/attore, Giorgio Caputo attore, Luca Angeletti attore, Guglielmo Poggi attore, Fabrizio Lo Cicero percussioni, Salvatore Romano chitarra, Gianfranco Mauto pianoforte/fisarmonica, Alessandro Vece violino, Alessio Guzzon tromba, Claudio Mosconi basso, Fabrizio Fratepietro batteria, Angelo Capozzi chitarra/ukulele.

Eventi All’interno Della Corte Di Palazzo Caetani

Venerdì 30 luglio

Ore 21:00 Serata Tema Stelle Ieri e Oggi

Organizzato da Setilatina

Sabato 31 luglio

21:00 Concerto A Corte

Organizzato da Ass. Liberamente

Domenica 1 agosto

18:00 Chi Viveva Prima Di Noi Sulla Terra

Organizzato da Setilatina

21:30 Concerto Chitarra Solo Di Michele De Filippo

Organizzato da Ass. Mozart Italia

Lunedì 2 agosto

21:00 Concerto Live Le Swingeresse

Martedì 3 agosto

Ore 18:00 Vita e Morte delle Galassie

Organizzato da Setilatina

21:30 Concerto Duo Chitarre Di De Angelis-Federici

Organizzato da Ass. Mozart Italia

Mercoledì 4 agosto

Ore 11:00 Artisti e Lettori Unitevi! (Per Bambini Dai 4 Ai 10 Anni)

Organizzato da Anacleto E Marina Rivera

Ore 21:30 Concerto Di Chitarra Solo Più Proiezioni Di Marco Colonna

Organizzato da Ass. Mozart Italia

Giovedì 5 agosto

Ore 11:00 Artisti e Lettori Unitevi! (Per Bambini Dai 4 Ai 10 Anni)

Organizzato da Anacleto E Marina Rivera

Ore 20:30 Una Poesia Per Giulia , Lettura di Poesie in memoria di Giulia Brignone

Organizzato da Ass. Proloco

Ore 21:00 Valigia Di Cartone Spett Teatrale

Organizzato da Ass. Proloco

Venerdì 6 agosto

Ore 11:00 Artisti e Lettori Unitevi! (Per Bambini Dai 4 Ai 10 Anni)

Organizzato da Anacleto E Marina Rivera

Ore 19:00 Degustazione Prodotti Tipici e Visite Guidate

Organizzato da Ass. Proloco

Ore 19:00 – 21:00 Il Paese Dei Balocchi – Spettacoli di artisti di strada

Organizzato da Ass. Proloco

Ore 21:30 Spettacolo Teatrale Esso Chissi De Cisterna “A Commedia Popolare In Dialetto Cisternese”

Organizzato da Ass. Proloco

Venerdì 20 agosto

21:30 Concerto Canzoni Romane. Trio Monti

Organizzato da Ass. Mozart Italia

Sabato 21 agosto

21:30 Concerto Quartetto Canzoni D’autore - Daniele Mutino

Organizzato da Ass. Mozart Italia

Eventi Piazza XIX marzo

Sabato 7 agosto

Ore 21:30 Spettacolo Musicale Funky Town Di Elisa Chiatti

Organizzato da Ass. Proloco

Domenica 8 agosto

Ore 09:00 Biciclettata Tricolore per le vie della città

Organizzato da Ass. Proloco

Ore 21:30 Spettacolo di danza II Edizione: Uniti Con La Danza, Uniti Con La Vita

A cura di tutte Le Scuole Di Danza Locali

Lunedì 9 agosto

Ore 21:30 Kermesse Di Musica Rap con artisti locali

Organizzato da Ass. Proloco

Martedì 10 agosto

21:30 Cover Band Di Rino Gaetano

Organizzato da Ass. Proloco

Mercoledì 11 agosto

Ore 21:30 Rock Polis (Kermesse Di Band Locali)

Organizzato da Ass. Proloco

Giovedì 12 agosto

Ore 21:30 Pop Corner : Spettacolo Musicale

Organizzato da Ass. Proloco

Venerdì 13 agosto

Ore 21:30 Tribute Band Matia Bazar Di Tania Frison

Organizzato da Ass. Proloco

Sabato 14 agosto

Ore 21:30 Bacco Tabacco Live : musica e serata cabaret con Artisti Televisivi

Organizzato da Ass. Proloco

Domenica 15 agosto

Ore 21:30 Extereo In Concerto

Organizzato da Ass. Proloco

Lunedì 16 agosto

Ore 21:00 Orchestraccia In Concerto

Organizzato da Ass. Proloco

Martedì 17 agosto

Ore 21:00 Semente – Studio Su Rosa Rosaria Tomei

Organizzato da Ass. Mobilitazioni artistiche

Mercoledì 18 agosto

Ore 21:00 Cinema Sotto Le Stelle

Organizzato da Ass. Proloco

Giovedì 19 agosto

Ore 21:00 La Cattedrale di Parigi , musical

Organizzato da Ass. A.S.D.C. Fap

