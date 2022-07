Cisterna Film Festival: al via l’ottava edizione

Ottava edizione per il Cisterna Film Festival la manifestazione cinematografica dedicata al cortometraggio che porta a Cisterna talenti provenienti da tutto il mondo.

Dopo due anni davvero complicati, il festival, organizzato dall’Associazione Culturale Mobilitazioni Artistiche e con la direzione artistica di Cristian Scardigno, torna nella sua location storica: Palazzo Caetani, la corte comunale ospiterà dal 22 al 24 luglio la proiezione dei cortometraggi in gara, la premiazione dei vincitori e gli eventi collaterali alla manifestazione.

Novità di quest’anno l’inserimento di nuovi riconoscimenti, oltre al Premio del Pubblico, saranno consegnati anche il Premio della Giuria – Miglior Film, il Gran Premio della Giuria – Miglior Regia, il Premio Mobilitazioni Artistiche al Miglior interprete e delle Menzioni Speciali.

Come sempre durante il festival ci sarà una mostra ospitata nella Galleria Mimosa di Palazzo Caetani, che vedrà protagonista quest’anno il fotografo Emanuele Manco, la personale sarà accessibile al pubblico per tutto lo svolgimento del festival.

In apertura di ogni serata saranno proiettati i cortometraggi della sezione Focus On Croatia, organizzata in collaborazione con il Croatian Audiovisual Center (Hrvatski Audiovizualni Centar).

L’appuntamento

È dunque da venerdì 22 a domenica 24 luglio presso la Corte di Palazzo Caetani a Cisterna. Gli eventi sono tutti a ingresso libero.

Il programma del Cisterna Film Festival

Venerdì 22 luglio

Ore 18.30 apertura mostra fotografica "Persona" di Emanuele Manco

brindisi di benvenuto e visita mostra (accesso consentito fino alle 21.30)

Ore 21.30 proiezione cortometraggi

Focus on Croatia in collaborazione con il Croatian Audiovisual Centro

ospite Karla Ba?i?-Jelin?i?

-Into the blue (Croazia, 2017, 22’) di Antoneta Alamat Kusijanovi?

Concorso:

-Ibiza (Francia, 2021, 21’) di Hélène Rosselet-Ruiz, Marie Rosselet-Ruiz – Anteprima italiana

-L’ultimo spegne la luce (Italia, 2021, 20’) di Tommaso Santambrogio

-Yi yi (Time flows in strange ways on Sundays) (Singapore, 2021,17’) di Giselle Lin - Anteprima italiana

-Guinea Pig (Italia, 2020, 20’) di Giulia Grandinetti, Andrea Benjamin Manenti

-Safe (Stati Uniti, 2021, 15’) di Ian Barling

ospite Adriano Della Starza (giuria 2022)

sabato 23 luglio

Ore 18.30 apertura mostra fotografica "Persona" di Emanuele Manco (accesso consentito fino alle 21.30)

Ore 19.00 presentazione del libro Una Persona alla Volta di Gino Strada a cura del Gruppo Emergency di Cisterna

modera il giornalista Mauro Nasi

interviene per Emergency Marco Rossi

reading a cura di Mobilitazioni Artistiche

Ore 21.30 proiezione cortometraggi

Focus on Croatia in collaborazione con il Croatian Audiovisual Centro

-The beast (Croazia, 2016’, 15’) di Miroslav Sikavica

Concorso

-Cromosoma X (Italia, 2021, 9’) di Lucia Bulgheroni

-Warsha (Libano, 2022, 15’) di Dania Bdeir

-North Pole (Macedonia, 2021, 15’) di Marija Apcevska

-Le buone maniere (Italia, 2021, 19’) di Valerio Vestoso

-Techno, Mama (Lituania, 2021, 18’) di Saulius Baradinskas

-La banyera (Spagna, 2021, 19’) di Sergi Martí

Domenica 24 luglio

Ore 18.30 apertura mostra fotografica "Persona" di Emanuele Manco (accesso consentito fino alle 21.30)

Ore 21.30 proiezione cortometraggi

Focus on Croatia in collaborazione con il Croatian Audiovisual Centro

-It will never be (Croazia, 2021, 7’) di Mateja Štefinš?ak

-Cat do (Croazia, 2021, 4’) di Stella Hartman

Ospite Emanuele Rauco che presenta il libro Bigger Boat – Il senso della meraviglia nel cinema di Steven Spielberg

Concorso

-Sideral (Francia/Brasile, 2021, 15’) di Carlos Segundo

-Lo chiamavano Cargo (Italia, 2021, 17’) di Marco Signoretti

-Have a nice day forever (Norvegia, 2021, 20’) di Tatiana Delaunay - Anteprima italiana

-Inherent (Danimarca, 2021, 16’) di Nicolai G.H. Johansen

-Solar eclipse (Iran, 2021, 14’) di Alireza Ghasemi, Raha Amirfazli

Ospiti: Cristina Borsatti che presenterà il libro Monica Vitti e Francesco Di Pierro (giurai 2022)

Gran Finale con premiazioni