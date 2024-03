A Latina il Claudio Olimpio Quartet in concerto

Volge al termine la rassegna invernale della 52nd Jazz Winter che ha visto alternarsi sul palco del Geena di Latina artisti di caratura internazionale, selezionati e invitati dall’attenta direzione artistica di Erasmo Bencivenga, Nicola Borrelli e Giorgio Raponi.

Per chiudere in bellezza questa stagione di concerti arriverà a Latina il Claudio Olimpio Quartet che presenterà il progetto musicale “Past in present”, che accanto a una rivisitazione di brani classici propone composizioni originali, prossimamente raccolte in un nuovo album.

Accanto al chitarrista Claudio Olimpio, ci saranno il pianista Greg Burk, il contrabbassista Flavio Bertipaglia e il batterista Federico Chiarofonte.

Claudio Olimpio inizia lo studio della chitarra a 20 anni, in seguito partecipa a vari corsi di Umbria Jazz conseguendo due borse di studio. Perfeziona l’apprendimento con artisti del calibro di Jim Hall, Joe Diorio, Kevin Eubanks e Bruce Forman. Insegna dal 1985 e si esibisce in alcuni dei più importanti locali nazionali.

Come da tradizione, prosegue il connubio tra musica e arte nato dalla collaborazione 52nd Jazz e Mad – Museo d’Arte Diffusa, durante il concerto si potranno ammirare le opere di Germana Bizio esposte nella personale “Il tempo fiorito”, retrospettiva di pittura 1979/2011, a cura di Fabio D’Achille.

È al Geena di Latina domenica 3 marzo alle ore 18.00, per informazioni e prenotazioni è a disposizione il numero WhatsApp 350.1843609.