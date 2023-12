Come sei Bella Stasera: Gaia De Laurentiis e Max Pisu in scena al Moderno

Nuovo divertente appuntamento con la stagione di prosa del Teatro Moderno con un piacevole ritorno a Latina: Gaia De Laurentiis affiancata da Max Pisu stavolta nella commedia brillante e con un pizzico di romanticismo “Come sei Bella stasera” diretta da Marco Rampoldi.

Il testo, scritto da Antonio De Santis storico autore di Ale&Franz, racconta le vicende quotidiane di una coppia: le immancabili gelosie, i figli, prima tanto desiderati e cercati, che costringono poi a notti insonni (da piccoli perché non riescono a dormire e da grandi perché non vogliono dormire ma andare a feste,) i metri quadrati dell’appartamento che risultano sempre più stretti, la forsennata ricerca di un’intimità minata da nonni-baby sitter. Uno spaccato di vita reale in cui tutti potranno immedesimarsi.

L’appuntamento

Come sempre al Moderno è con quattro repliche dal 15 al 17 dicembre. Per informazioni e prenotazioni si può chiamare il numero 0773 66 05 50, inviare una email all’indirizzo info@modernolatina.it o acquistare i biglietti online sul circuito Ciaotickets.