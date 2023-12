Concerti dell'Avvento: ultimo appuntamento della rassegna

Il 18 dicembre nella Cattedrale San Marco si terrà l’ultimo appuntamento della XXIII edizione dei Concerti dell’Avvento. Sarà un concerto particolare e denso di significato. Alla presenza del Vescovo, sua Eccellenza Mariano Crociata, si esibiranno infatti le formazioni corali operanti in varie chiese della città per celebrare il Natale di Latina nella doppia accezione di festività religiosa e anniversario, quest’anno il 91°, di fondazione della città.

L’idea di dedicare una serata alle realtà corali operanti nel servizio liturgico delle chiese del territorio è del direttore artistico della Corale San Marco M° Mauro Bassi, che ha voluto fondere idealmente le voci della città in un unico canto corale, a simbolo di unità e concordia, e contemporaneamente esaltare come la fede espressa tramite la musica operi in uno stretto binomio con la cultura, svolgendo una funzione di crescita intellettuale, spirituale e umana importante e unica per trasversalità e diffusione.

L’auspicio è che questo incontro si trasformi in una nuova tradizione, che riverberando le radici della storia stessa di Latina, costruita grazie alla collaborazione di persone provenienti da realtà diverse, agisca in modo virtuoso, rinsaldando legami, favorendo scambi e relazioni, operando fattivamente alla crescita culturale e musicale della città.

Nel concerto del 18 dicembre si esibiranno sei corali: la Corale Polifonica Sacro Cuore Diretta da Stefano Fabietti, la Corale Polifonica San Luca diretta da Paolo Incollingo, la Corale Polifonica Immacolata diretta da Antonio De Asmundis, La Schola Cantorum Diocesana Corodia diretta da Angela Rita Giugliano e Carla De David, la Corale BelievE diretta da Min Ji Kang e la Corale San Marco diretta da Mauro Bassi. Il programma prevede l’esibizione singola di ogni Corale in due brani del periodo di Avvento e l’esecuzione di un canto natalizio a Cori riuniti. L’ingresso è libero. Nel gennaio del 1933 veniva fondata la Corale San Marco. La storia della Corale è strettamente intrecciata con la storia della città. Nata unendo i bonificatori provenienti da varie parti d’Italia, la Corale ha coltivato nel corso del tempo il suo radicamento culturale coinvolgendo attivamente gli amanti del canto e offrendo alla città concerti e rassegne sempre gratuiti. Sotto la ventennale direzione del M° Mauro Bassi ha dedicato particolare attenzione allo studio della tecnica vocale e della coralità contemporanea.

Il vastissimo repertorio e lo spessore artistico delle opere eseguite nel corso degli anni hanno portato il sodalizio corale a diventare punto di riferimento della cultura musicale della provincia di Latina. La rassegna i Concerti dell’Avvento, ideata ventitré anni fa dal M° Mauro Bassi, nasce con una duplice motivazione: accompagnare la comunità di Latina nel cammino di preparazione al Natale tramite la musica e intessere relazioni artistiche e culturali con realtà musicali di comprovato valore del Lazio e di regioni vicine, in una logica di scambio e di arricchimento culturale e umano.