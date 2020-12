Concerto di Capodanno a Fondi

Proseguono le iniziative per le feste natalizie del Comune di Fondi che, diversamente dagli altri anni, si tengono on line nel rispetto delle norme anti COVID e stanno comunque riscuotendo un grande successo di visualizzazioni.

In programma per venerdì 1 gennaio il tradizionale Concerto di Capodanno che purtroppo non potrà svolgersi in presenza ma sarà trasmesso sulla sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Youtube del Comune di Fondi.

Il concerto, organizzato nell’ambito del Fondi Music Festival, è giunto alla sua XVI edizione e quest’anno sarà registrato senza pubblico presso il Santuario della Madonna del Cielo (chiesa di Santa Maria).

L'orchestra da Camera Città di Fondi, diretta dal Maestro Gabriele Pezone, anche direttore artistico del festival, si esibirà in un grande classico: “Le quattro stagioni” di Antonio Vivaldi. Ad impreziosire l'esecuzione saranno il violino di Matteo Cossu e la voce narrante di Gino Fiore.

L'evento, patrocinato dal Comune di Fondi, dalla Regione Lazio, dalla Banca Popolare di Fondi e da Lazio Crea, è organizzato in collaborazione con le Associazioni Ferruccio Busoni e Fondi Turismo.

