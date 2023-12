Big Soul Mama in concerto il giorno di Natale a Latina

Un appuntamento diventato ormai tradizionale per il Natale a Latina è il concerto gospel in piazza del Popolo nel pomeriggio del 25 dicembre.

Un momento magico, tra le luci colorate, quando, dopo il luculliano pranzo natalizio in famiglia, si esce per sgranchirsi un po’ le gambe e ci si ferma nel cuore della città per ascoltare canti natalizi e non solo.

Quest’anno si gioca in casa con il pluripremiato Big Soul Mama Gospel Choir: era il 2020 quando l’allora assessore alla cultura, il compianto Silvio Di Francia, per rallegrare quel Natale in piena pandemia decise di organizzare il concerto del Big Soul Mama in streaming dal Museo Cambellotti. L'anno scorso il concerto Natalizio si è tenuto nei giardini del Palazzo Comunale, quest'anno invece la piazza principale della città tornerà a ospitare musica dal vivo e momenti di condivisione: si potrà apprezzare dal vivo le voci, i colori, la musica e il vasto repertorio del coro pontino che spazia dai canti natalizi riarrangiati a grandi successi di varie epoche e generi musicali.

Diretto dal maestro Roberto Del Monte, il Big Soul Mama è tra i maggiori cori gospel italiani, che muovendo i primi passi negli anni ’90 è stato fucina di grandi talenti come Tiziano Ferro e Roberto Casalino e vanta importanti collaborazioni come ad esempio quella con Joy Malcom (vocalist del gruppo londinese degli Incognito e di Moby).

L’appuntamento

È dunque per il giorno di Natale in piazza del Popolo a Latina a partire dalle ore 18.00.