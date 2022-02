Anche a Norma gli appuntamenti di Convivium

Anche a Norma arrivano una serie di incontri che potranno essere seguiti on line sul tema Cultura e Cibo e la promozione del territorio Lepino, organizzati nell’ambito del progetto “Convivium monti Lepini. Simposi, mense, tavole, produzioni, protagonisti e saperi. Storia, arte e culture enogastronomiche nel territorio lepino” ideato dalla Compagnia dei Lepini, a cura della Comunità Slow Food dei Monti Lepini per il Turismo Sostenibile e Slow Food Latina e finanziato dalla Regione Lazio.

Il progetto, che si terrà in varie forme e modalità in diversi paesi lepini sarà ospitato in luoghi della cultura come biblioteche, musei e archivi.

A Norma gli eventi saranno curati dal Gruppo Archeologico Norba e potranno essere seguiti sulle pagine Facebook del Comune di Norma e della Compagnia dei Lepini.

Ad aprire la rassegna un incontro di presentazione del progetto Convivium che si terrà sabato 5 febbraio a partire dalle 16.00. Seguiranno il martedì e il giovedì conferenze sulle usanze degli antichi a tavola e i riguardanti i nuovi materiali e ricostruzioni 3d dei tesori custoditi nel Museo Archeologico di Norma.

Si partirà dunque il 5 febbraio per concludere il ciclo di appuntamenti il 24 febbraio. Tutti gli eventi avranno inizio alle ore 16.00.

Il calendario degli appuntamenti

Sabato 5 febbraio

Presentazione del Progetto CONVIVIUM.

Interventi di:Vincenzo Pinti – Gruppo Archeologico Norba, Andrea Dell’Omo – Sindaco del Comune di Norma, Quirino Briganti – Presidente della Compagnia dei Lepini, Stefanella Quilici Gigli – Direttrice del Museo Civico Archeologico di Norma “Padre Annibale Gabriele Saggi”.

Martedì 8 febbraio

Video – Ricostruzione in 3D di un triclino e di un suo letto sulla scorta dello studio della Prof.ssa Stefanella Quilici Gigli, ricostruzione virtuale di Alessandro Ciancio.

Giovedì 10 febbraio

Conferenza: I pasti quotidiani dell’antica Roma, ancora sulle nostre tavole.

Relatrice: Prof.ssa Giuseppina Pisani Sartorio

(La conferenza sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della Compagnia dei Lepini e su quella del Comune di Norma)

Martedì 15 febbraio

Video – “La ceramica per cucinare e per la tavola a Norba”

Giovedì 17 febbraio

Conferenza: Frammenti e storie da Norba. Guida ai nuovi materiali esposti al Museo Civico Archeologico “Padre Annibale Gabriele Saggi” di Norma.

Relatrice dr.ssa Beatrice Cappelletti.

(La conferenza sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della Compagnia dei Lepini e su quella del Comune di Norma)

Martedì 22 febbraio

Video – “Cucina e ricette a Norba”

Giovedì 24 febbraio

Da Norba a Norma, continuità ed evoluzione della tradizione enogastronomica contadina e locale (Locanda “Da Valentino” – Norma)