S/COPPIA D/istruzioni per l'uso in scena a Priverno

Prosegue la stagione di prosa del Teatro Gigi Proietti di Priverno curata dal Comune di Priverno, dall’ATCL – Circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio, e da Matutateatro.

Sabato 26 febbraio si terrà S/COPPIA D/istruzioni per l'uso una commedia ironica e intelligente.

In scena Gaia De Laurentiis affiancata da Gino Auriuso e Riccardo Bàrbera diretti da Francesca Serpe, in una indagine divertente e semiseria sui rapporti di coppia, spesso funestati da amanti, suoceri invadenti, definiti civilmente, socialmente, religiosamente e messi alla prova da emozioni, passioni, abitudini, sogni, aspirazioni che non sempre vanno nella stessa direzione.

Tra citazioni letterarie colte e pop, riferimenti alle coppie celebri della storia e dello spettacolo S/COPPIA D/istruzioni per l'uso parla dell’amore e di come le persone cercano di viverlo.

L’appuntamento

È per sabato 26 febbraio alle ore 21.00. per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 328 6115020 e 329 1099630. L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme anti COVID-19.