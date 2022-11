Tiziano Ferro protagonista di Verissimo: la musica, il passato a Latina e le sue emozioni

Domenica 13 novembre il nostro Tiziano Ferro è stato protagonista di un intero speciale della trasmissione Mediaset Verissimo, una lunghissima chiacchierata durante la quale ha toccato molti temi importanti per lui: il difficile rapporto con sé stesso, la depressione, ma anche l’adolescenza a Latina, la musica, i suoi sogni tra i quali il più grande quello di diventare papà da poco avverato e ovviamente ha cantato alcune canzoni del nuovo album “Il Mondo è Nostro” uscito proprio in questi giorni.

Durante le interviste, gli interventi sui social e nei concerti, Tiziano Ferro non lesina mai le emozioni, esprime apertamente quelle che prova, con sincerità, con un candore raro negli adulti e ne dona altrettante ai suoi fan, e anche a chi non lo segue con particolare trasporto ma ha imparato ad ammirare questo eterno ragazzo che ha vinto tante battaglie e oggi esprime la sua gratitudine per tutto ciò che ha conquistato. La gioia che lo accompagna oggi è data dalla serenità conquistata attraverso il dolore, uno stato d’animo che gli permette di non dimenticare mai quanto è stato difficile e quanto l’aiuto degli altri può essere fondamentale.

Tutte le volte che Tiziano parla della sua depressione, dell’alcolismo, del pessimo rapporto col suo corpo, con la sua identità, dice ai microfoni di Verissimo “mi sentivo difettato”, si nota che lo fa pensando a chi lo sta ascoltando e purtroppo vive lo stesso inferno. Infatti si accora quando parla della depressione, una malattia per troppo tempo associata “ai matti”, sottolinea il fatto che ancora se ne parla in maniera poco approfondita, come un qualcosa di passeggero, come uno stato prettamente umorale. La depressione non è un qualcosa che prima o poi passerà, solo quando si tocca il fondo e se ne comincia a parlare, con i medici, con gli amici, con la famiglia, solo in quel momento si comincia a combattere. Tiziano lo ribadisce, lo racconta, lo canta, lo ha fatto in diverse occasioni e appena può torna a farlo, perché la parola di uno che ci è passato ed è tornato a sorridere può fare la differenza.

L’adolescenza a Latina

Le telecamere di Verissimo sono arrivate a Latina, e hanno intervistato Roberto Casalino, cantautore affermato e amico fraterno di Tiziano Ferro del quale ha detto “Non avrei potuto superare l’adolescenza senza Roberto”. Casalino ha raccontato con parole toccanti la loro adolescenza nella nostra città negli anni ’90: i loro sabato sera sotto i portici in piazza del Popolo, la pizza al taglio in Piazza della Libertà, i cappuccini bevuti insieme e i ricordi al liceo Majorana che entrambi frequentavano. Ricordi che non possono lasciare indifferenti una intera generazione di latinensi che ha vissuto gli stessi luoghi, le stesse situazioni e in alcuni casi anche le stesse emozioni di Tiziano. E ovviamente ha parlato della loro grande passione per la musica. Da quella presentata in radio, Tiziano conduceva un programma serale su Radio Luna, a quella ascoltata e le prime canzoni scritte insieme. La musica era ciò che permetteva loro di fare tutto quello che nella vita quotidiana non avevano il coraggio o la possibilità di fare. Era un modo per esprimersi quando si sentivano gli ultimi e non avevano la forza di farsi ascoltare. La passione per la musica è stata talmente forte da farlo agire nonostante le insicurezze, i timori, la vera e propria vergogna. È stato il punto fermo che lo ha fatto andare avanti.

Il bullismo

Nel corso dell’intervista, Tiziano ha fatto una considerazione importante sul bullismo: le cose oggi fortunatamente stanno cambiando, ma fino a pochi anni fa essere preso in giro era una cosa normale, perché sei grasso, perché non vai forte con le ragazze, perché non ti adegui alla massa, per mille altri motivi. Queste prese in giro per i ragazzi più sensibili volevano dire: meritarsele perché si è diversi dagli altri, abituarsi a esse, abbassare la testa e sopportare perché si è in difetto di qualcosa rispetto agli altri. E più si dà importanza alle parole dei bulli, più loro crescono, nel momento in cui si toglie loro l’attenzione, non esistono più.

La paternità

Uno dei sogni che Tiziano Ferro ha sempre avuto ma che riteneva impossibile avverare è sempre stato quello di diventare papà. Nella lunga intervista ha affermato di aver sempre avuto un forte sentimento di paternità, il desiderio di accudire, proteggere e, perché no, educare. Quando è arrivata Margherita (la primogenita di circa un anno e mezzo, seguita poche settimane dopo da Andres di poco più piccolo), superata la primissima ansia, ha capito immediatamente cosa doveva fare e che era la cosa più giusta del mondo. Ama fare il papà e ama il ménage famigliare che ne consegue. Insieme al marito Victor, sempre più innamorato di lui, cerca di fare in modo di costruire un ambiente sereno per la loro crescita. “I bambini stanno bene solo in un ambiente privo di conflitti e pieno di amore, il resto non conta” e questo ovviamente fa capire la sua posizione su argomenti che in Italia sono ancora tanto dibattuti come le adozioni nelle famiglie arcobaleno, o per i single. La gioia e lo stupore che prova ogni giorno da quando è padre, sono espressi nella canzone “La Prima Festa del Papà”, contenuta nel nuovo album, che parla di miracoli, ovvero quello che accade inaspettato, e opportunità.

Nel presentare poi l’album, le nuove canzoni, le collaborazioni eccellenti, Tiziano ha cantato, raccontato aneddoti, ha duettato con la vincitrice del contest lanciato pochi giorni fa "Duetta con Tiziano" e ricevuto il saluto di tanti artisti che lo stimano, come Giorgia, o Sting. Una stima che indistintamente va verso il cantante e l’uomo, che nella maggior parte dei casi si trasforma in vero affetto, dei colleghi e dei fan.