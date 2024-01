Da Sermoneta a Sezze sulle orme dei pellegrini della Via Francigena, l’escursione

€ 15.00 per i soci

Prezzo € 15.00 per i soci

Indirizzo non disponibile

Anche se le temperature sono scese il sole fa capolino a scaldare le nostre giornate dunque è piacevole, anche più che nel periodo estivo, fare delle escursioni alla scoperta del nostro splendido territorio.

Itinarrando organizza una escursione guidata sull’antica via Francigena percorsa dai pellegrini che da nord a sud si recavano a Roma e poi proseguivano fino a Gerusalemme. Percorrendo la via dei Silici, si salirà dalla pianura fino al borgo medievale di Sermoneta per poi proseguire nella valle dell’Antignana tra pascoli e splendidi panorami sulla pianura pontina fino ad arrivare al centro storico di Sezze.

Si partirà alle 9.00 da Piazza del Mercato della Domenica a Sermoneta, si percorreranno circa 14 km in un cammino mediamente impegnativo ci più o meno 6 ore, adatto a chi è abituato a camminare dai 14 anni in su, sono ammessi anche i cani al guinzaglio. I partecipanti saranno accompagnati da Giovanni Magazzino - Guida Ambientale Escursionistica AIGAE.

È importante seguire le indicazioni degli organizzatori e della guida, ci sarà la possibilità di organizzare passaggi in auto. Le prenotazioni possono essere effettuate fino al pomeriggio precedente il giorno dell’escursione.

L’appuntamento

È per sabato 20 gennaio alle ore 9.00 a Sermoneta Scalo. Per informazioni e prenotazioni è a disposizione il numero 380 765 18 94 (Whatsapp).