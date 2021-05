Dai Ciclopi a Napoleone: trekking al Circeo con la Pro Loco di San Felice

Seguendo le orme della storia, della leggenda e i suggestivi sentieri del promontorio del Circeo, la Pro Loco di San Felice organizza Trekking nel Promontorio “Dai Ciclopi a Napoleone”.

Domenica 9 maggio partendo dalla cosiddetta casa di Circe, in località Le Crocette, dove si trovano le mura in opera poligonale la cui leggenda narra che siano state costruite dai Ciclopi, si attraverserà la foresta cara alla maga per giungere fino al luogo dove nel XIX secolo le truppe francesi si organizzarono per difendere San Felice Circeo.

Un percorso che permetterà di imparare tantissimo sul nostro territorio: dalla storia alle leggende, passando per antiche architetture e splendidi paesaggi naturalistici.

La passeggiata, che non presente particolari difficoltà, avrà una durata di circa tre ore. Si raccomanda di indossare scarpe da trekking o da ginnastica. Nel rispetto delle norme anti COVID-19 i posti sono limitati ed è richiesta la prenotazione.

L’appuntamento

È per domenica 9 maggio presso il piazzale le Crocette alle 9.30. per avere maggiori informazioni e prenotare è possibile contattare i numeri 0773547770 e 329.9166914 o inviare una email all’indirizzo tour.prolocosanfelicecirceo@gmail.com