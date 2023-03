Dalle Dune alle Vette: trekking alla scoperta del Monte Circeo

Prezzo non disponibile

Prende il via un progetto di educazione ambientale, a cura del dott. Giuseppe Forlenza, Dalle Dune alle Vette: una serie di passeggiate naturalistiche alla scoperta delle ricchezze del nostro territorio.

Dalle Dune alle Vette, indirizzato prevalentemente agli adulti in particolare di chi si occupa di didattica, nasce per insegnare a vivere in maniera consapevole i vari habitat e ambienti di cui il nostro territorio è così ricco.

In questo primo appuntamento dal titolo "Da Quarto Caldo a Quarto Freddo" si andrà alla scoperta della biodiversità del Monte Circeo. Si parte alle ore 8.00 da Torre Paola, il rientro è previsto per le 12.30 dopo un percorso di circa 9 km in un dislivello di 400 metri.

L’appuntamento

È per domenica 26 marzo alle ore 8.00 presso Torre Paola.