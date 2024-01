Al Circolo Cittadino il “Daniele Scannapieco Quartet” in concerto

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Dopo la pausa per le festività natalizie, torna per la sua seconda parte la rassegna “Latina in Jazz 23/24” del Latina Jazz Club Luciano Marinelli.

Il primo degli appuntamenti del 2024 vedrà protagonista il “Daniele Scannapieco Quartet”, formato da Daniele Scannapieco al sax tenore, Michele Di Martino al pianoforte, Tommaso Scannapieco al contrabbasso e Luigi Del Prete alla batteria.

Daniele Scannapieco, figlio d’arte, cresce a contatto con l’ambiente jazz prima campano e poi italiano ed europeo. Nel 1990 completa gli studi classici, conseguendo il diploma in clarinetto al Conservatorio di Salerno. Il 1991 è l’anno del trasferimento a Roma, dove inizia a collaborare con quelli che sono considerati tra i musicisti di jazz più rappresentativi in Italia: R. Gatto, S. Sabatini, S. Di Battista, G. Tommaso, T. Scott, U. Fiorentino, E. Pietropaoli, S. Bollani, F. Bosso, D. Piana, F. Piana, F. Boltro, Danilo Rea, F. Sferra, D. Moroni. Numerose le collaborazioni con artisti stranieri quali: Henri Salvador, Joe Lovano, H. Ruiz, G. Hutchinson, E. Reed, J. Locke, I. Coleman, D. D. Bridgewater.

L’appuntamento

È per sabato 20 gennaio alle ore 21.00 al Circolo Cittadino Sante Palumbo di Latina. Per informazioni e prenotazioni sono a disposizione i numeri 350.1959933 e 338.7961980 e l’indirizzo email info.ltjazzclublucianomarinelli@gmail.com I biglietti saranno acquistabili anche presso il botteghino del Circolo Cittadino il giorno del concerto dalle ore 19.00 in poi.