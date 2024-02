Demolition 2024: musica e festa per tutta la notte a Latina

In programma per sabato 24 febbraio Demolition 2024, un evento organizzato da Technosound in collaborazione con Gabberecords.

A partire dalle 22.30 presso il centro sportivo A.S. Parisi Boxe (Strada Alto Sbirro, 166) si potrà ballare tutta la notte con la musica di Dj Distortion & MC (Rotterdam terror corps), Ska (Number One), Propaganda, Dj speed, Mattia Effe, Diablo, Kandark, Leprom, Erasmo, MC Enzo T.

Si potrà bere e mangiare presso lo Street Food Bar presente. Sarà a disposizione il servizio navetta per l'andata e il ritorno dalla stazione di Latina Scalo. Per info 3791651011 (Gino) 3408198617 (a.s. Parisi Boxe) 3388413698 (Gianluca).

L'appuntamento

È per sabato 24 febbraio presso il centro sportivo A.S. Parisi Boxe di Latina.