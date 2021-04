Di Poeta in Poeta: on line tre appuntamenti

I teatri restano ancora chiusi, ma la cultura e lo spettacolo non si fermano: grazie al web si possono ancora condividere emozioni, storie, versi. Una diretta social non può neanche lontanamente avvicinarsi all’emozione che si vive a teatro durante una performance, ma in attesa di tempi migliori è bene comunque sfruttare ogni occasione.

È in questa ottica che torna la rassegna “Di poeta in poeta” a cura del Teatro Bertolt Brecht di Formia promossa all’interno del progetto Officine Culturali della Regione Lazio e del riconoscimento del Mibact.

Una rassegna dedicata alla poesia che quest’anno si terrà on line: tre appuntamenti durante i quali tre poeti parleranno di altrettanti autori. Un punto di vista particolare per conoscere grandi maestri come Pessoa, Sandro Penna e Chandra Livia Candiani. Di talento e dall’arguta capacità analitica i tre relatori Simone Di Biasio, Simone Lucciola e Paola Romano. Gli interventi saranno inframmezzati dalle letture a cura di Maurizio Stammati.

I tre appuntamenti saranno trasmessi in diretta sulle pagine Fb Teatro Bertolt Brecht, Teatro Bertolt Brecht Formia, Fuori Quadro Formia e Festival dei teatri d’arte mediterranei.

Il calendario della rassegna:

Domenica 18 aprile ore 17.00

Simone Di Biasio racconta Fermando Pessoa

Domenica 2 maggio ore 17.00

Paola Romano racconta Chandra Livia Candiani

Domenica 9 maggio ore 17.00

Simone Lucciola racconta Sandro Penna

