La personale di Toru Hamada alla galleria Romberg

L’arte giapponese arriva a Latina con la persona di Toru Hamada ospitata presso la galleria Romberg.

Il progetto espositivo che si dividerà in due capitoli propone questo primo momento con la mostra di alcune opere realizzate da Hamada nel 2017 inedite in Italia, e nel corso di quest’anno si terrà un’altra esposizione con i lavori a cui l’artista sta lavorando in questo momento.

La mostra, dal titolo La Disciplina del Dubbio Costante, è a cura di Italo Bergantini e Gianluca Marziani e sarà aperta al pubblico fino al 3 aprile.

In esposizione tele di varie dimensioni, collage e sculture in marmo e metalli, realizzate negli ultimi dieci anni, un percorso che testimonia una rara forza espressiva che vede combinare diversi elementi e tecniche.

Toru Hamada, protagonista della scena artistica internazionale da oltre trent’anni arriva a Latina per la sua prima esposizione italiana. La sua arte è “un bellissimo esempio di viaggio mentale nelle molteplici nature del mondo esterno – afferma Gianluca Marziani - dove l’artista è il viaggiatore simbolico che affronta l’oceano misterioso, in avanti verso le luci del prossimo faro, verso isole d’approdo, verso nature da scoprire. L’arte diventa così un ossigeno vitale: inspirazione per assorbire elementi del mondo, espirazione per restituire la forma simbolica che sia sintesi e metafora del mondo”.

L’appuntamento

È per domenica 6 febbraio dalle 11.00 alle 13 e dalle 16 alle 19.00 con la giornata inaugurale presso la galleria Romberg di Latina. La mostra sarà aperta al pubblico dal martedì al sabato dalle 16 alle 19.30 fino al 3 aprile.