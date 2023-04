Domenica in Jazz: ultimo appuntamento invernale con la Jazz Combo

Ultimo appuntamento con la rassegna invernale della 52nd Jazz ospitata dal Geena di Latina, che tornerà poi in estate con altre iniziative.

In programma per domenica 2 aprile il concerto della Jazz Combo del Maestro Nando Martella affiancati dalla voce di Diletta Coggio.

Nata nel 2015, la Jazz Combo (nella foto tratta dalla pagina ufficiale della band) è formata dallo stesso maestro Martella alla tromba insieme ad Alberto Callari, al trombone Ciro Pascapè, al sax Sandro Paoletti, Claudio Camilletti e Alessandro Marchionni al sax baritono; Vincenzo Bianchi al piano, Luca Cantarelli al basso e Giorgio Coronati alla batteria.

La Jazz Combo propone un repertorio che spazia dalle sonorità classiche dello Swing fino alle contaminazioni musicali del Latin Jazz e Jazz Rock con arrangiamenti sia del M° Martella che di altri arrangiatori come S. Nestico, B. Mintzer, D. Wolpe ed altri.

Il Maestro Nando Martella, diplomatosi in tromba con il M° Michele Lacerenza e in Musica Jazz sotto la guida del M° Gerardo Iacoucci, si è poi specializzato presso il Berklee College of Music di Boston (USA).

La Jazz Combo ha al suo attivo varie performances in Jazz Club e in tanti Festival Jazz italiani.

L’appuntamento

È dunque per domenica 2 aprile presso il Geena di Latina alle ore 18.00. Per prenotare o ricevere maggiori informazioni è possibile contattare, anche via Whatsapp, il numero 350.1843609, visitare il sito della 52nd Jazz o le pagine social.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F52Jazz%2Fposts%2Fpfbid0AVmFaWJmt63fYS2mzANe5jcRGumkfrKob8pNrFysnofHa66Z1Divkqy1bz3X7eVZl&show_text=true&width=500" width="500" height="718" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>