Carlo Buccirosso e Biagio Izzo in “Due vedovi allegri”

Prosegue con successo la stagione di prosa dello storico teatro gaetano, nata dalla collaborazione tra il Cinema Teatro Ariston e ATCL Circuito multidisciplinare dello spettacolo dal vivo del Lazio, sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio.

Uniche date nel Lazio, martedì 22 febbraio ore 21 (in abbonamento) e mercoledì 23 febbraio ore 21 per Due Vedovi Allegri, lo spettacolo che vede protagonisti due interpreti d’eccezione, Carlo Buccirosso e Biagio Izzo, per la prima volta insieme sul palco, nella nuova attesissima commedia scritta e diretta da Carlo Buccirosso.

Tre anni dopo la fine della pandemia, due vedovi si ritrovano alle prese con esilaranti disavventure condominiali. Cosimo Cannavacciuolo ipocondriaco, stabilmente affetto da ansie e paure, persa la sua amata moglie a causa del virus, si ritrova a combattere la solitudine e gli stenti dovuti al fallimento della propria attività di antiquariato, che lo ha costretto a riempirsi casa della merce invenduta del suo negozio. La vita di Cosimo sarebbe molto più vuota e monotona senza la costante allegra presenza di Salvatore, anche lui vedovo, ma bizzarro custode del palazzo, che non ha mai manifestato eccessive simpatie nei confronti del povero Cannavacciuolo. La commedia regala momenti di autentica spensieratezza, coniugando ironia e irresistibile divertimento a spunti di riflessione su temi di grande attualità.