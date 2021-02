Emozioni in Viaggio, la mostra a Bassiano

Emozioni in Viaggio è il nome della particolare mostra dell'artista Laila Scorcelletti, che sarà aperta al pubblico sabato 27 e domenica 28 febbraio a Bassiano presso la Galleria d'Arte "La Torretta“ in Via delle Mura.



La scelta di esporre in questo periodo assume il significato simbolico di salpare al più presto alla ricerca di luoghi, emozioni, culture e sicuramente di noi stessi. È una esposizione di opere nate dall’impulso creativo ispirato alle memorie di viaggio del fotografo “Nico” – Giuseppe Di Benedetto. Si tratta di un affascinante ed originale esperimento volto ad associare all'esperienza fotografica l'ispirazione pittorica.



La mostra, già allestita con successo presso il Porto Turistico di Roma ad Ostia, tornerà nuovamente a incantare il pubblico. Nel susseguirsi delle foto di “Nico” e dell'istinto rappresentativo di “Laila”, il percorso del visitatore diviene un continuo indagare l'interiorità dei due artisti da un punto di vista estetico, simbolico ed emozionale.



Uncidi scatti hanno ispirato altrettante opere, ma l'esposizione proseguirà con altri lavoro che raccontano la ricerca stilistica e narrativa dell'artista. Laila infatti è artista a tuttotondo: è anche scrittrice, cantante ed autrice teatrale che ha saputo coniugare l’impegno sociale alle tradizioni che la legano sia alle origini della famiglia che alle radici della sua vita a Roma.

Le opere saranno in esposizione nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 febbraio (dalle 11.00 alle 17.00) compatibilmente alle disposizioni anti Covid in vigore.

In concomitanza della mostra, la mattina di domenica 28 febbraio, dalle ore 10 alle ore 12, la "Jacaranda Production" terrà una "passeggiata fotografica" con la presenza dei fotografi Fabio Pacini, Bruno Tamiozzo e Stefano Faiola. La passeggiata fotografica che si svolgerà nell'antico borgo di Bassiano sarà arricchita dalla presenza dei fotografi che impartiranno nozioni di base e consigli su come scattare al meglio foto di reportage. Le foto dei partecipanti ritenute più interessanti, in un secondo tempo saranno esposte gratuitamente presso la Galleria d'Arte "La Torretta".



La mostra organizzata da Wine & Food Promotion e la Galleria d'Arte "La Torretta", è patrocinata dal Comune di Bassiano.

