Eneide a Sound Film in scena a Opera Prima

Finalmente riapre le sue porte il teatro di Opera Prima, dopo la lunga pausa forzata causata dalla pandemia un nuovo spettacolo animerà il palco del piccolo e accogliente teatro di via dei Cappuccini.

Ad aprire questa nuova stagione di eventi arriva una nuovissima produzione della compagnia Matutateatro che in una commistione di generi e linguaggi rivisita in chiave moderna un grande classico: l’Eneide.

Nato da un progetto di un progetto di Titta Ceccano e Francesco Altilio, con la collaborazione tecnica di Mirjana Nardelli e la regia di Julia Borretti, lo spettacolo Eneide A Sound Film è ispirato al Libro XI dell'Eneide e si presenta come un progetto multidisciplinare, uno spettacolo che si muove tra epica classica, cinema, teatro e musica elettronica. Una sorta di cinema per le orecchie in cui voce e musica elettronica raccontano le avventure epiche ambientate nei luoghi in cui viviamo e fanno ormai parte del nostro DNA.

L’appuntamento

È per sabato 9 ottobre alle ore 21.00 presso il teatro di Opera Prima. Lo spettacolo si svolgerà nel rispetto delle norme anti COVID-19.

