Epifania a Latina: doppio spettacolo ai Giardini del Palazzo Comunale

Intesa giornata di eventi quella di mercoledì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, presso i Giardini del Palazzo Comunale di Latina, nell’ambito della rassegna Natale Latina promossa dall’Amministrazione Comunale e organizzata da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci.

Ben due gli appuntamenti della giornata: la mattina alle ore 11.00 si terrà l’esibizione dell’Ensemble Ottoni Conservatorio Ottorino Respighi Fantasia Ottoni, e nel pomeriggio dalle 18.00 La Musica nel Cinema a cura di Nudavoce e l’esibizione della scuola di danza Movimento e Danza – Raffaella Di Vincenzo.

Fantasia Ottoni

Il Conservatorio di Latina presenta Fantasia Ottoni, Ensemble Ottoni Conservatorio Ottorino Respighi, l’ensemble nasce per promuovere presso il grande pubblico la musica per ottoni. Ad esibirsi gli allievi del Conservatorio diretti dal M° Pino Cangialosi, alle trombe Remo D'Ippolito, Claudio Braccioforte, Chiara Gesualdi, Gabriele D'Amici, Veronica Gigli, Elena Giugno; ai tromboni Rocco Degola, GianMarco Santoro, Fabrizio Cecconi, Giulio Guidotti, Riccardo Ferrari, alla tuba Angelo Peluso; alle percussioni Francesca Candeli, Luca Caliciotti

Il programma del concerto

Dindirindin , Anonimo del XV secolo

Harry Potter, John Williams

Indiana Jones,John Williams

Two Songs,Ennio Morricone

Albertone,Piero Piccioni

Mr.Jums e Kraken,Chris Hazell

Tambourin, Jean Philip Rameau



Nudavoce e Movimento e Danza – Raffaella Di Vincenzo

Gli appuntamenti del giorno della Befana proseguiranno nel pomeriggio con il concerto dedicato alla musica da cinema a cura del Centro di Ricerca e Formazione Vocale NUDAVOCE di Elisa Rossi. Lo spettacolo sarà un assaggio del progetto “La Canzone nel Cinema”, che vede gli allievi confrontarsi annualmente con brani storici della musica nazionale e internazionale, citati o appositamente composti per alcune delle più belle colonne sonore del Cinema. Per l'occasione si esibiranno anche tre allievi delle due scuole di musica con cui Elisa Rossi collabora, rispettivamente l'Associazione EX Mattatoio - Arci La Freccia di Aprilia e MusicAmo di Pontinia; ospite d’eccezione, che accompagnerà uno degli allievi, sarà Angelo Capozzi, docente di chitarra dell'Associazione EX Mattatoio - Arci La Freccia e chitarrista dell'Orchestraccia.

A seguire si esibiranno gli allievi della scuola “Movimento e Danza – Raffaella Di Vincenzo” che prende il nome dalla sua fondatrice che è venuta a mancare lo scorso anno. Lo spettacolo sarà costituito da due tempi, tratti dal saggio/spettacolo di questa estate. Il primo, di danza classica, si intitola “Danze Viennesi” con musiche di Strauss, Offenbach e Drigo. Il secondo, di danza contemporanea, si chiama “Il mio corpo è la mia casa”, ed è il racconto di un corpo in continua evoluzione che si lascia plasmare dal tempo e dallo spazio, abitato da un’anima che cerca la sua completezza nell’incontro con l’altro. Le musiche in questo atto sono di Renè Aubry e Thurston Hurrys.

L’appuntamento

È dunque per il giorno dell’Epifania presso i Giardini del palazzo comunale di Latina alle ore 11.00 e alle ore 18.00. l’ingresso è gratuito ma per partecipare è obbligatoria la prenotazione, le informazioni sul sito del Comune. Gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle norme anti COVID-19.