Escursione a Cima del Monte

Prezzo gratis per i soci € 5.00 per tutti gli altri

L’Associazione Atargatis APS, affiliata AICS, organizza per domenica 21 novembre una escursione ad anello da Lenola (Passo Quercia del Monaco) per Cima del Monte e Ruderi di Acquaviva.

L'escursione si dividerà in due momenti principali: nella prima parte della giornata si attraverserà una selvaggia pineta con qualche divertente passaggio su rocce fino alla vetta di Cima del Monte. Per la discesa ci si dirigerà verso i ruderi di Acquaviva per poi chiudere l’anello con un percorso che costeggia la base di Cima del Monte.

La passeggiata è aperta a tutti coloro che in buona forma fisica possono cimentarsi nell'escursionismo montano. Le varie attività si svolgeranno nel rispetto delle norme anti COVID-19 e avranno inizio da Itri. Sono richiesti: scarponi da trekking, maglia di pile più o meno pesante attinente alle condizioni della temperatura prevista, k-way o mantella impermeabile. È necessario portare nello zaino: borraccia della capacità di almeno 1,5 litri d’acqua, guanti, cappello, frutta secca, pranzo al sacco, ricambio intimo.

Per partecipare è necesaria la prenotazione da effettuare, entro il 18 dicembre, chiamado l'accompagnatore Giovanni Macrino al numero 338.7899832 o inviando una email all'indirizzo info@atargatis.it. L'escursione è gratuita per tutti i soci Atargatis, per i non soci il costo è di 5.00 euro (più altri 5 euro facoltativi per l'assicurazione anti-infortuni).

Dettagli tecnici dell'escursione

Dislivello complessivo: +450m

Lunghezza a/r: 8 Km

Tempi a/r: 4h

Grado di difficoltà: Escursionistico

Accompagnatori: Giovanni Macrino

Trasporto: Auto proprie

Pranzo: A sacco

Note: Nessuno

Catena Montuosa: Monti Ausoni

Il programma della giornata

Ore 8:15 – Ritrovo presso il “Pallone” ad Itri

Ore 9:00 – Inizio escursione (da Lenola)

Ore 16:30 – Termine escursione e rientro

Ore 17:15 – Arrivo ad Itri