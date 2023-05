A Fossanova la prima escursione lungo il Cammino della Regina Camilla

Per celebrare l’annessione alla rete dei Cammini Italiani, e dopo tre anni di lavoro per rendere il percorso accessibile a tutti, il Cammino di Camilla finalmente sarà aperto al pubblico e presentato sabato 20 maggio al pubblico.

In occasione di questa presentazione si terrà la prima escursione lungo il percorso ad anello di circa 185 km che parte e si conclude alla stazione FS di Priverno – Fossanova e si sviluppa nella Valle del fiume Amaseno. Il cammino prende il nome dalla leggendario regina dei Volsci protagonista dell’XI libro dell’Eneide, nel quale Virgilio racconta le sue gesta eroiche in battaglia.

Il percorso che sarà percorribile a piedi, a cavallo o in mountain bike è pensato e costruito in modo da essere fruibile anche da persone con esigenze speciali, grazie alla collaborazione con l’Associazione Free Wheels onlus.

L’Associazione A Piedi Liberi, proprio sabato 20 maggio in occasione della presentazione del Cammino della Regina Camilla, organizza una escursione guidata che partendo dalla splendida abbazia di Fossanova arriverà fino al parco San Martino, percorrendo un tratto del fiume Amaseno e immergendosi in un incantevole paesaggio rurale. Arrivati al parco si farà una sosta rigenerante per consumare il pranzo al sacco per poi fare ritorno al borgo di Fossanova dove si potrà assistere alla presentazione ufficiale del Cammino alle ore 16.00 presso la sala PIT. Per chi arriva in treno sarà possibile iniziare l’escursione sin dalla stazione di Fossanova.

L’escursione prevede un percorso di circa 8 km (14 km per chi parte dalla stazione di Priverno/Fossanova) e non presenta nessuna difficoltà, è adatta anche a famiglie con bambini dai 10 anni in su.

L’appuntamento

È per sabato 20 maggio con partenza alle 10.40 dalla Stazione di Priverno/Fossanova o presso l’Abbazia di Fossanova alle 11.15. la partecipazione è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione da effettuare entro giovedì 18 maggio compilando l’apposito form online. Per richiedere maggiori informazioni sono a disposizione l’’indirizzo email apiediliberi.comunicazione@gmail.com e i numeri di telefono 347 6299797 – 3496480272.