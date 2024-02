Nuovo appuntamento per gli appassionati di trekking organizzato da Itinarrando, sabato 3 febbraio si terrà una escursione guidata sul Monte Vele nel mezzo del Parco Naturale dei Monti Aurunci.

Una camminata di circa 12 km alla scoperta di angoli suggestivi del nostro territorio dai ruderi di antiche chiese tra le montagne, alla macchia mediterranea fino ad arrivare a eremi nascosti, il tutto ammirando panorami mozzafiato sul mare e sul sud pontino. Nel corso dell’escursione si farà tappa all’Orto Botanico dove ammirare la natura e fare un picnic a base di prodotti a km 0.

L’escursione sarà guidata da Francesco Valeriano - Guida Ambientale Escursionistica AIGAE, è mediamente impegnativa, aperta ai ragazzi dai 14 anni in su purchè abituati a camminare, con salite e discese su sentieri sconnessi.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione al numero 380 765 18 94, preferibilmente tramite Whatsapp, da effettuare entro e non oltre le 16.30 del giorno antecedente all’iniziativa. È fortemente consigliato seguire le indicazioni degli organizzatori in fatto di attrezzature, abbigliamento e altre precauzioni da tenere presenti durante il percorso.

L’appuntamento

È per sabato 3 febbraio alle ore 9.30 a Fondi località le Crocette.