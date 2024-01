Due escursioni alla scoperta dei Monti Aurunci

Orario non disponibile

Quando Dal 27/01/2024 al 28/01/2024 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Proseguono le escursioni guidate organizzate da Itinarrando che portano in lungo e in largo alla scoperta della provincia di Latina: dai monti al lago, dalla collina al mare, il tutto in un contesto non solo sportivo e naturalistico, ma anche culturale.

In programma per questo fine settimana ben due escursioni sui Monti Aurunci: quella di sabato 27 gennaio sul Monte Redentore e quella di domenica 28 sul monte Appiolo.

Escursione sul Monte Redentore

All’interno del Parco dei Monti Aurunci, proprio a picco sul mar Tirreno esiste uno dei luoghi più suggestivi della provincia di Latina: il monte Redentore. Arrivando in cima si potrà ammirare il panorama mozzafiato del golfo di Gaeta e se la giornata sarà limpida anche del golfo di Napoli, il Vesuvio e le sue isole.

Durante la discesa si farà tappa all’eremo dedicato a San Michele Arcangelo, incastonato in una parete rocciosa a strapiombo e risalente all’830.

L’escursione sarà guidata da Francesco Valeriano - Guida Ambientale Escursionistica AIGAE e avrà la lunghezza di circa 10 km con un dislivello di 500m, con una difficoltà mediamente impegnativa data la presenza di un paio di salite e discese su sentiero sconnesso e passaggio nel bosco. La camminata è aperta anche ai ragazzi dai 14 anni in su purché abituati a camminare e ai cani al guinzaglio. La partenza sarà alle 9.30 da Formia località Pornito.

Escursione sul monte Appiolo

Tra Lenola e Campodimele c’è un picco montano che offre una vista panoramica da un lato sulle coste pontine, sulla piana di Fondi, verso le isole e la valle del Sacco e dall’altro sulle vette innevate del parco d’Abruzzo, Lazio e Molise. Nella giornata di domenica 28 gennaio camminando in questi splendidi luoghi si potrà ammirare la vita sulle montagne, l’attività pastorale e i segni degli abitanti che un tempo vivevano e prosperavano tra i monti. Durante la discesa ci si fermerà presso uno dei rifugi presenti nel parco per fare un picnic a base di prodotti a km 0. Miele, formaggi e salumi. L’escursione sarà guidata anche in questo caso da Francesco Valeriano - Guida Ambientale Escursionistica AIGAE. Il percorso, di una lunghezza di circa 13 km, è mediamente impegnativo e prevede un dislivello di 650m con percorsi sconnessi e probabilmente fangosi. L’attività è adatta ai ragazzi sopra i 14 anni abituati a camminare, consentito portare cani ma solo al guinzaglio. La partenza è prevista alle 9.15 da Fondi località Crocette.

L’appuntamento

È per sabato 27 e domenica 28 gennaio, per partecipare è necessaria la prenotazione da effettuare entro le 16.30 del giorno precedente l’iniziativa scrivendo al numero WhatsApp 380 765 18 94, utile anche per richiedere maggiori informazioni.