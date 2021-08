Estate a Sabaudia… un mare di eventi fino a settembre

Proseguono gli eventi che animeranno Sabaudia per tutto il mese di agosto: tantissima musica dal vivo per tutti i gusti, incontri, dibattiti, spettacoli dal vivo, cinema, danza, sport, senza dimenticare le celebrazioni per l’88° anniversario dalla fondazione della città delle dune, i tradizionali fuochi di Ferragosto per la manifestazione “Estate a Sabaudia… un mare di eventi”.

Fino a fine settembre, per residenti, turisti e visitatori ogni sera una sorpresa e un modo originale per passare delle ore di relax e divertimento in totale sicurezza. Senza dimenticare Estate al Brigan...tino il mercatino di artigianato in piazza Santa Barbara e l’iniziativa l’Estate di Minerva, esposizione di opere artigianali e tradizioni locali in piazza Parco Medaglie d’oro tutti i fine settimana dal venerdì alla domenica compreso lunedì 16 agosto.

La manifestazione è promossa dall’Amministrazione comunale con il supporto delle associazioni, comitati, operatori culturali e consorzio Onda Blu. Gli eventi sono ad ingresso libero e gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili, e realizzati nel rispetto delle prescrizioni anti covid-19 attualmente vigenti.

Il programma della manifestazione:

AGOSTO

lunedì 2

Via Umberto I, dalle ore 7 alle ore 13

True Crime – Talk Show: “2 Agosto ’80: La Strage di Bologna”, della criminologa Imma Giuliani

martedì 3 – mercoledì 4

Musiche di Confine - I edizione

Dir.ne artistica M° Piero Cardarelli - Piazza del Comune, ore 21

Martedì 3

Ti regalo gli occhi miei Omaggio a Gabriella Ferri

Mercoledì 4

Made in Mexico

giovedì 5

ore 18.00 Centro di Documentazione Angiolo Mazzoni

CITTÀ DI FONDAZIONE – Comunità politiche e storia sociale

di Simone Misiani, Renato Sansa e Fabrizio Vistoli

Sabaudia Musica Festival - Concerto per la posa

da venerdì 6 a venerdì 13

Piazza del Comune, ore 21

Sabaudia Studios, Festival del Cinema Italiano edizione 2021

sabato 14

Via Umberto I, dalle ore 7 alle ore 13

Edizione straordinaria Mercato Km.0

da sabato 14 a lunedì 16

Piazza del Comune, ore 21,30

Sabaudia Music Village 2021– III edizione

domenica 15

ore 24.00 Piazza del Comune

Spettacolo pirotecnico

mercoledì 18

ore 21.00 Corte Communale

Baraonda

da venerdì 20 a domenica 22

ore 21.00 Piazza del Comune

Festival dei Cantautori Italiani

da venerdì 20 a domenica 29

Via Umberto I

Mostra mercato dell’artigianato, antiquariato, collezionismo, vintage e usato

venerdì 20 e sabato 21

“ Una partita per la ricerca”

Triangolare di calcio - Raccolta Fondi a favore di Parent Project

lunedì 23

dalle ore 7 alle ore 13 Via Umberto I

Edizione straordinaria Mercato Km.0

Da venerdì 27 a domenica 29

Piazza del Comune, ore 21

Sabaudia Rock 2021

sabato 28

Piazza del Comune, ore 24

Spettacolo pirotecnico

Settembre

sabato 4

Piazza del Comune, ore 21

Premio Internazionale “Pavoncella alla creatività femminile”

giovedì 9

Piazza del Comune, ore 21

Festival di danza Città di Sabaudia

Da venerdì 10 a domenica 12

Via Umberto

Azzurro – Tutti i colori del mare

Convegni, show cooking, mostre ed eventi dedicati a grandi e bambini. Valorizzazione produzioni ittiche del territorio, buone abitudini a tavola e fuori, attenzione alla sostenibilità per la salvaguardia dell’ecosistema marino e del pianeta

venerdì 10

Corte comunale, ore 18

Il mondo della Consulta... Insieme per il sociale, la cultura e lo sport

sabato 11

Piazza del Comune, dalle ore 10.00

Sportivamente Sabaudia - Festa dello Sport 2021

mercoledì 22

Corte Comunale, ore 21

Gran galà di Baraonda

sabato 25

Centro di Documentazione “Angiolo Mazzoni”, ore 10:30

Storia d’Italia, del calcio e della Nazionale” uomini, atti, aneddoti (1850 – 1949) - di Mauro Grimaldi

domenica 26

per tutta la città

Was Race