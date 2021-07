Estate in Comune: ricco calendario di eventi a Latina

Un ricco programma di eventi promossi e organizzati dall’Assessorato alla Cultura caratterizza l’estate a Latina, oltre alla rassegna Milagro ospitata presso l’Arena del Museo Cambellotti e organizzata in collaborazione con ATCL , gli appuntamenti all’arena Coni organizzati in collaborazione con Ventidieci, arriva un fitto calendario di appuntamenti presso il Giardino del Palazzo Comunale.

Arte, letteratura, musica, danza e teatro ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti che darà spazio sia alle realtà locali che a nomi di richiamo nazionale dal 23 luglio al 12 settembre: sarà un’ Estate in Comune, edizione 2021.

Un segno di ripartenza per le categorie tra le più colpite durante questa pandemia e di desiderio di normalità per il pubblico. Nel giardino del Comune di potranno ammirare in esposizione per la rassegna Il Giardino Contemporaneo alcune sculture degli artisti Giovanna Campoli e Andrea Tudini.

Gli eventi si terranno tutti nel rispetto delle norme anti COVID-19 al momento vigenti.

il programma di Estate in Comune

Venerdì 23 luglio

ore 19:00

a cura del Forum Giovani del comune di latina

Adorazione

Presentazione del libro con Alice Urciuolo

ore 21:00

in concerto band e cantautori di latina

domenica 25 luglio ore 21:00

Dante Mon Amour

spettacolo teatrale per i 700 anni di Dante Alighieri

con Giada Villanova, musiche originali di Paolo Ciuci, coreografie di Valentina

Serrano.

a cura dell’associazione Casamatta

venerdì 30 luglio ore 21:00

Elevator Pitch contest

convegno organizzato dal Forum Giovani e dall’associazione Exo Latina

Domenica 1 agosto ore 21:00

performance di danza, fotografia, recitazione e canto

a cura di Mosaic, Art, Mode Modalità Danza

mercoledì 4 agosto ore 21:00

Latina a Tempo di Rap

gruppi rap di latina

a cura del Forum Giovani

giovedì 5 agosto ore 21:00

Caravaggio live in concerto

opening act Massimetto, scenografie Ersilia Sarrecchia

venerdì 6 agosto ore 21:00

Lorenzo Licitra (vincitore x-factor 2017) in concerto

a cura di Eleomai

giovedì 12 agosto ore 21:00

da Londra i Cinelli Brothers

in concerto a cura di Eleomai

giovedì 26 agosto

ore 19.00 presentazione del libro

Diario di un militante di Carlo Piccolo

ore 21.00 presentazione dei libri

Il futuro è nelle tue mani di Assunta Gneo

Sul Sentiero dell’origano selvatico di Giuliano Francesco

Venerdì 27 agosto ore 21:00

Schumann e Dintorni Romantici

duo per pianoforte e clarinetto con il maestro Fabrizio Castrichini (piano) e Igino

Ciaramella (clarinetto)

Sabato 28 agosto ore 21:00

Raffaello Simeoni Quartet

concerto a cura dell’associazione Helzapoppin

domenica 29 agosto

ore 19:00

Il Mostro della Spazzatura

spettacolo di burattini per l’educazione ambientale, a cura del Gruppo Chembola Cachumbola

ore 21:00

Latina che accoglie

presentazione a cura del Centro Locale di Intercultura e Refugees Welcome Italia

a seguire presentazione del libro

Una Storia Scritta con i Piedi di Rita Coco e Roberta Ferruti

Lunedì 30 agosto ore 21:00

Folk Roads in concerto

a cura di Helzapoppin

sabato 31 agosto ore 21:00

America viaggio nelle musiche del vecchio e nuovo continente

concerto a cura di Alma Musicae

giovedì 2 settembre

ore 19:00

Principi, Principesse e Supereroi della Terra Pontina

fiabe, disegni originali e racconti a cura dell’associazione sintagma

ore 21:00

Poesia Il Filo che ci Lega

reading di poesia a cura dell’associazione Filo Verde

venerdì 3 settembre ore 21:00

Millenials...a chi?

performance tra danza, recitazione e musica rap con ospite speciale Skuba Libre

a cura di Dance Project

sabato 4 settembre

80° anniversario del manifesto di Ventotene

ore 21:00 conversazione sui libri:

La Mia Solitaria Fierezza di Altiero Spinelli le carte del confino politico di Ponza e Ventotene (Atlantide),

Andare Per i Luoghi di Confino (Il Mulino)

con gli autori Mario Leone e Anna Foa

ore 22:00

Ventotene

spettacolo teatrale di Walter Prete con la Compagnia Alibi

domenica 5 settembre ore 21.00

Armonie di Settembre

con i Giovani Filarmonici Pontini in concerto

martedì 7 settembre ore 19:00

presentazione dei libri:

Michelangelo Caravaggio Pittore di Giancarlo Loffarelli

La Confraternita Degli Assassini di Marcello Ciccarelli e Bruno Di Marco

presenta e coordina il prof. Rino Caputo

mercoledì 8 settembre ore 21:00

Un Concerto Per Aldo

omaggio in ricordo di Aldo Bassi

giovedì 9 settembre ore 21:00

Non Solo Swing con la Jazz Combo

a cura dell’associazione Jazz e Dintorni

venerdì 10 settembre ore 21:00

Pia e Damasco

spettacolo teatrale a cura di Emergency Italia

sabato 11 settembre ore 21:00

That Is The Queastio

spettacolo teatrale su Dante Alighieri, regia di Gioia Battista con Nicola Ciaffoni

domenica 12 settembre

ore 19.00 Circe e il Suo Sentiero

convegno a cura dell’associazione Circe

ore 21.00 La Chimica In Comune

divulgazione scientifica a cura di Gianni Morelli

Programma dell’Arena del Cambellotti

Martedì 27 luglio ore 21:00

Django Reinhardt,il fulmine a tre dita

voce narrante e chitarra solista Giorgio Tirabassi, accompagnato da Moreno Viglione, Gianfranco Malorgio, Gian Piero Lo Piccolo, Renato Gattone

giovedì 29 luglio ore 21:00

‘7-14-21-28’

con Antonio Rezza e Ivan Bellavista,

(mai) scritto da Antonio Rezza

un habitat di Flavia Mastrella

venerdì 30 luglio

Festa Del Museo Civico Duilio Cambellotti

ore 21:00 Dos, Duo Onirico Sonoro

Annalisa De Feo (voce, pianoforte e sintetizzatori) e Marco Libanori (batteria,

percussioni e simple pad)

ore 22:00 munedaiko

l’arte del taiko (tamburi giapponesi)

venerdì 6 agosto ore 21:00

Il Canto Degli Esclusi

concerto per Alda Merini voci recitanti: Alessio Boni e Marcello Prayer